Ljudi završavaju fakultete za to, kako ću ja: Danijela Dimitrovska dobila ponudu koja se ne odbija

Danijela Dimitrovska bez sumnje je jedna od najlepših žena na ovim prostorima. Iza sebe ima zavidnu manekensku karijeru. Iako se povukla sa modnih pista i dalje radi modne kampanje, ali je bazu našla na društvenim mrežama. Ata Images/F.S.

- Ukoliko želite da budete uspešan model, trebalo bi da vodite računa i o Instagramu, zato što je to jedan vid portfolia. Manekensku karijeru sam odavno završila, to je bila moja odluka, i ne bih se nikada na taj način vraćala. To je za mene prevaziđeno. Sada uživam u društvenim mrežama koje sam, kao i sve što radim, shvatila ozbiljno i profesionalno – kazala je u intervjuu koji je dala za novi broj magazina HELLO!.

Osim toga, Danijela vodi i modnu agenciju, a angažovana je i kao televizijska voditeljka.

- Sve se desi u pravo vreme, pa tako i početak moje televizijske karijere. Neki ljudi koji su dugo u tom poslu prepoznali su u meni potencijal i potrudili se da mi "otvore oči". Hvala na poverenju čelnicima “Blic” televizije, kao i mom kolegi Ljubi Bulajiću sa kojim sam dugo vodila jutarnji program.

U međuvremenu, stigle su i nove poslovne ponude. Tačnije, Danijela Dimitrovska uskoro će nam se predstaviti i kao glumica.

- Kada mi je ponuđena uloga u filmu “Povratak Žikine dinastije” moja reakcija je bila: Nema šanse. Ljudi završavaju fakultet za to, kako ću ja. Hvala reditelju Milanu Konjeviću i producentu Milanu Todoroviću na poverenju.

- Velika je čast igrati u nastavku kultnog ostvarenja, uz koje su stasavale genereacije. Da ne pričam o glumačkoj ekipi u čijem društvu sam se našla. Antonio Ahel/ATAImages

Osim na poslovnom, Danijela se želje ostvaruju i na privatnom planu. Već neko vreme uživa u romansi sa Jevremom Kosnićem koji joj se, kako je priznala, svideo na prvi pogled.