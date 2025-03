Srce Verice Rakočević zauvek je slomljeno, oglasio se Veljko: Zbogom, kumo

Verica Rakoćević i Veljko Kuzmančević danas se suočavaju sa velikim gubitkom. Na Veljkovom Instagramu osvanula je veoma potresna objava, na kojoj je kratko napisao.

"Zbogom kumo, zbogom Bubo draga", reči su koje je Veljko uputio venčanoj kumi svoje supruge Verice. Instagram printscreen

Iako Veljko ništa više nije napisao, fanovi, kao i celokupna javnost pitaju se šta li se kumi Verice Rakočević dogodilo. Činjenica da se ni Verica ne oglašava na svom profilu, dodatno je navelo na misao da se dogodilo upravo ono najgore.

Naime, na Veljkovom i Veričinom venčanju, mladina kuma upravo je bila njena dugogodišnja prijateljica Buba.

- Na građanskom večanju moja draga Buba, koja me decenijama trpi, bila je moja kuma, a Veljkov svedok bio je njegov školski drug Duško - rekla je te 2013. godine kreatorka za domaće medije. Antonio Ahel ATA Images

Kuma Verice Rakočević bila je njena podrška u mnogim fazama života, posebno kroz posao kojim se uspešno bavi decenijama. O Bubi je ovako pričala za magazin Gloria.

- Ne volim da se skocakm, i to nikada ne radim. Važno mi je da sam uredna negovana i prirodna. Ne sviđa mi se ni kad me mnogo šminkaju za snimanje i fotografisanje. Moja kuma Buba zna da kaže pred neki izlazak: “Molim te samo nemoj da se doteraš” i to mi se dopada.