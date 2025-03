Suprug Nataše Pavlović jedva održao govor, jecao na sav glas, bio je Sašin blizak saradnik

Suprug Nataše Pavlović održao emotivni govor

Danas će biti ispraćen na večni počinak estradni mag i jedan od najvećih ljudi iz sveta šou - biznisa.

Komemoracija Saši Popoviću održana je rano jutros u Sava Centru gde se okupilo više od 1200 njegovih poznanika, prijatelja, članova porodice i kolega.

Ivan Vučićević

Voja Nedeljković, Ana Bekuta, Marija Šerifović održali su emotivne govore i najjače reči utehe uputili Suzani, Aleksandri i Danijelu.

Poslednji se svima prisutnima u sali obratio Predrag Pavlović Baki i gotovo da je jedna mogao da izusti reči od knedle u grlu i suza koje pokušava da obuzda.

- Dosta sam plakao ovih dana, ali sam razmišljao kako bi se Sale ljutio da me vidi i kako bi vrisnuo "Kakvo plakanje, moramo da idemo dalje i da razmišljamo pozitivno".

Mnogo sam vremena proveo sa njim, svako jutro smo gledali rejtinge, pravili emisije, voleo je sve da komentariše i priča.

Imao sam tu privilegiju da mogu toliko vremena da provedem sa njim, a onda sam shvatio da me je sve vreme me učio o životu i formirao me je kao profesionalca i čoveka.

Doživljavao sam ga kao tatu, u stvari, Sale ima mnogo dece. Sve ono što je on dao nama kao otac, ostaće da živi u nama kroz vreme i učini ga besmrtim.

M.P./ATA Images

Neću da tugujem jer doživljavam da je on tu pored nas i uvek će biti tu.Nerviralo me je što uvek hoće da priča sa "običnim ljudima", a ja sam mislio da gubi vreme. Onda mi je rekao:

"E moj Bakice, više ćemo mi čuti od ovog običnog čoveka šta da napravimo nego od naših stručnjaka"

Neverovatno je da nikad nije zaplakao, nikad nije bio depresivan ili tužan, uvek je imao energiju i volju da se bori i kad je imao problema. To je stvar koju učim od njega - rekao je suprug Nataše Pavlović.