Manje je poznato da je preminuli osnivač i kreativni direktor “Grand produkcije” Saša Popović voleo sport. Pored inovativnih ideja u muzičkoj industriji, strast prema fudbalu, tenisu i košarci pratila je Popovića kroz život.

Popularni sportovi poput ovih mnogima su na listi omiljenih, ali prvi timski sport nastao u Srbiji za ambasadora je imao baš Sašu Popovića. Antonio Ahel ATA Images

Vilbal je nastao 2011. godine u Vladičinom Hanu, a predstavlja inovativnu sportsku disciplinu inspirisanu fudbalom, s tim što ne uključuje ofsajd i grubosti. Igra se na kružnom terenu, između dva tima sa po sedam igrača. Specifičnost ovog srpskog sporta su polukružni golovi, kapije sa vertikalnim obručem (“vil”).

Ne samo da je Saša Popović voleo sport, već je bio i jedan od najvatrenijih promotera ovog sporta.

- To je kružni stadion, nije četvrtast kao do sada, ima isto dva gola. Igra mislim po šestoro igrača, lopta stalno kruži i meni je to super što sam igrao. To je fenomenalno. Ljudi, igrajte vilbal - rekao je svojevremeno Popović sa oduševljenjem. Zoran Kuzmanović Munja

Njegova ljubav prema fudbalu pratila ga je od detinjstva. Odrastajući u Novom Sadu, dane je provodio na terenu pored Ugostiteljske škole u kojoj je žonglirao loptom po pet hiljada puta ne dozvoljavajući joj da padne na zemlju. Kao pionir FK Vojvodina sanjao je da postane fudbaler poput legendarnog Dragoslava Šekularca.

- Moj deda i sva njegova braća bili su sveštenici u novosadskim crkvama. Imao sam divno, bezbrižno detinjstvo. U velikoj crkvenoj kući živela je naša i porodica mog strica. Pored nas je bila ugostiteljska škola koja je u porti imala sportsko igralište. Čim bih ustao, izlazio sam sa loptom na teren, žonglirao sam besomučno, po pet hiljada puta sam udarao loptu da ne padne na zemlju – prisećao se Popović, prenosi "Telegraf".

Njegovi roditelji, međutim, imali su drugačije planove za njega. Iako je Saša Popović voleo sport i želeo da postane fudbaler, upisao je gimnaziju, roditelji su priželjkivali da jednog dana postane advokat. Pohađao je i muzičku školu, iako prema njoj u početku nije gajio veliku ljubav.

Danas, kada Saše više nema, ostaju uspomene na njegovu neverovatnu energiju, entuzijazam i posvećenost. Malo je stvari kojih se Popović dohvatio a da nije ostavio traga. Činjenica je da je Saša Popović voleo sport i gajio strast prema fudbalu, ali njegov ukupni doprinos i profesionalni angažman pamtićemo po učinjenom u domenu šou biznisa.