Bolovi su bili neizdrživi, Gagi Jovanović otišao na magnetnu rezonancu i saznao tešku dijagnozu

Gagi Jovanović bolest drži pod kontrolom

Dragan Gagi Jovanović iako je pre nekoliko meseci postao deda jednom dečaku Luki, i dalje odaje utisak mladolikog dečkića koji je uvek u punoj snazi.

No, godine nisu samo broj a u to se uverio i legendarni glumac kada se pre nekoliko godina susreo sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Foto: Dalibor Danilović

Glumačka legenda svojevremeno je govorio o problemima sa kičmom i diskus herinijom zbog čega je bio primoran da se na neko vreme povuče sa scene.

- To je davno počelo. U životu sam napravio dve kuće i bukvalno - gurao sam kolica, mešao malter… Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju.

To je bolelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim. Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio.

Ljudi su mi pokazali snimak: Vidite, vama je ovo iscurelo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju - kazao je Gagi pre par godina u emisiji "Zdravi sa dr Katarinom Bajce".

Međutim, glumac je ipak odlučio da se ne operiše a iza svega stoji valjan razlog.

- Jedan mladi doktor je onda rekao da se njegova devojka oporavila i vratila taj diskus tako što je vežbala i išla na istezanja. Počeo sam da idem na istezanja, bio sam i u banjama, u Banji Koviljači i u Blatu.

Zajedno sa vežbama je pomoglo. Posle šest meseci nisam prepoznao moj snimak. Pitao sam da li je moguće da sam ga vratio, kažu jeste - izjavio je glumac i dodao da je zbog svega morao da promeni način života, ali da ipak sebi nekad dozvoli "da se opusti". Radule Perisic/ATAImages

- Čovek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne da mora da čučne… To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osećaš, vrlo lako zapamtiš sve to.

Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem - kazao je Jovanović koji svaki slobodan momenat gleda da pobegne od gradske vreve.