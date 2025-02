Predstavnik Srbije na Evroviziji u Bazelu je Stefan Zdravković poznat kao Princ od Vranje!

16 takmičara, od ukupno 30, uspelo je da se plasira u veliko finale, a stepenik do ostavrenja cilja imali su: Ana & The Changes, Bojana x David, Iskaz, Biber, Milan Nikolić i Caka, Filari, Harem Girls. Kruz Roudi, Vukayla, Lensy, Princ, Sedlar, Mimi Mercedez, Tam, Maršali, Oxajo. youtube printscreen

Ovogodišnja „Pesma za Evroviziju“ bila je svojevrsna art planeta – oda umetnosti sa porukom da je svaki čovek umetničko delo.

Pobednik festivala predstavljaće ove godine Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se održati u švajcarskom gradu Bazelu od 13. do 17. maja.

Princu želimo puno sreće u Švajcarskoj!