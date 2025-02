Široj javnosti postala je poznata kao supruga Dina Dvornika, legendarnog muzičara koji je ostavio neizbrisiv i značajan trag na muzičkoj sceni nekadašnje Jugoslavije.

Njihova ljubav bila je snažna, burna, ispunjena smehom, pesmom ali i suzama, trvenjem i životnim izazovima. YouTube printscreen

Danijela Dvornik i Dino venčali su se 1989. godine i u toj ljubavi dobili ćerku Elu, koja je danas prepoznatljivo lice, influenserka i preduzetnica.

Dinov prerani odlazak ostavio je dubok trag u njenom srcu, pa je nakon gubitka supruga prolazila kroz jako težak period. S vremenom, kako to često umemo da racionalizujemo, Danijela je pronašla način da nastavi dalje; hrabra odluka da napusti grad i preseli se u porodičnu vikendicu na ostrvu Brač donela joj je ponovni mir.

Etapu života kroz koju je tada prolazila prikazivala je bez ustezanja korisnicima društvenih mreža, a njen Instagram nalog postao je inspiracija mnogim ženama koje su se nalazile u sličnim, naizgled bezizlaznim, životinim situacijama. Screenshot Instagram/@danijeladvornik

Supruga Dina Dvornika često je pisala o samostalnosti, podstičući i učeći sebe ali i druge na davanje sebi:

- Mi smo žene genijalna bića. Treba sebe više voleti, ceniti i poštovati jer što više upoznajem sebe, to više upoznajem i žene oko sebe - napisala je Danijela jednom prilikom.

Danijela i danas rado deli svoje misli, kroz svojevrsne e-beleške, sa publikom koja je razume, podržava i rado zaviri u njen život koji se ponekad da učiniti čudnim za sve one koji se strogo drže pravila, ali često zaborave na igru. Screenshot Instagram/@danijeladvornik

- Ne kompliciram život generalno...Puštam da sve ide svojim putem onako život dirigira. Slušam sebe, svoje srce i svoj mozak. Kad predosetim komplikaciju, izbegnem je svesno, bez obzira na posledice. Bolje da komplikaciju preduhitrim nego da joj dopustim da me iznenadi. Dopustim umu da caruje, pre nego srcu. To je isto trening. Kažu, to je zrelost.

- Dobar je osećaj kad vladaš sobom. Pre su svi vladali sa mnom, osim mene. Ljudi vole komplikovati život i vole dramu. Uđu u to kolo i teško izlaze. Neki jednostavno ne žele izaći. Postoji izlaz ali ga namerno ignorišu. U takvim situacijama, postajem nemi posmatrač, onaj koji malo govori. Činim se hladna i distancirana ali zapravo nisam. Samo sam umorna od drama koje nemaju završetka... - glasi jedno od njenih razmišljanja o životu.

Iako su mnogi očekivali da će nakon Dinovog odlaska i tuge koju je za njim morala raslojiti, Danijela pronaći novu ljubav ili započeti novi brak, supruga Dina Dvornika jasno je dala do znanja da ne oseća potrebu za tim.

- Znate li da su mnoge žene u mojim godinama udovice ili jednostavno žive same? Malo je muškaraca koji mogu izaći na kraj sa takvim 'ostvarenim' ženama – napisala je Danijela.

Umesto života uz (novog) muškarca, odlučila je da živi onako kako želi – slobodno, bez ograničenja, uživajući u svakom danu i vrednujući vreme koje ima. Supruga Dina Dvornika uredila je i život i dom po svom ukusu, stapajući se sve više sa prirodom, pronalazeći i ispunjavajući lična zadovoljstva.

Njen životni put i lični odabir potvrđuje da posle velikih gubitaka postoji dalje; novi početak, ispunjen mirom, željom za životom i stvaranjem.