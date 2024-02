Ćerka Dina Dvornika nije završila ni srednju školu, a zarađuje hiljade evra: Danas je to skoro normalno

Ćerka Dina Dvornika završila samo osnovnu školu

Dino Dvornik, jedan od najpopularnijih muzičara na ovim prostorima, čija zvezda ne tamni iako više od 15 godina nije sa nama, inspiraciju je pronalazio u skladnom porodičnom životu, supruzi Danijeli i ćerki Eli. Instagram/elladvornik

Ela danas ima 33 godine, uspešna je influenserka, a pre nekoliko meseci našla se u centru pažnje i skandala zbog razvoda. No, to nije jedino čime je šokirala javnost.

Naime, ćerka Dina Dvornika nedavno je priznala da nije završila srednju školu.

Kada je bila u drugom razredu, odlučila je da odustane zbog snimanja serije. Mnogi su je osuđivali zbog toga, a ona je objasnila da je znanje sticala na drugi način i da je uvek znala da neće upisivati fakultet. Instagram/elladvornik

Gostujući u jednom podkastu ćerka Dina Dvornika otkrila je da li joj je krivo što ima samo osnovnu školu. Na to pitanje odgovorila je odsečno “ne”.

- Užasno su me napadali, to je bila sramota. Danas je to skoro normalno, očekivanja od škole nisu tolika kao što su bila pre. Iskreno, da sad mogu da se vratim, ne bih je ni započela. Dva razreda koja sam završila apsolutno mi ništa nisu koristila - rekla je Ela. Instagram/elladvornik

- Sve što mi je trebalo u životu naučila sam sama. Čak sam i padala, imala sam jedinicu iz geografije, a na kraju sam dobila sedam nagrada za najbolji putni blog. Tako da, na kraju dana, ako nešto želiš, možeš to i da ostvariš ukoliko se jako potrudiš. Ili čak ne moraš ni da se previše trudiš.