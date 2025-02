Neka mu neko pomogne: Zabrinjavajući snimak Džastina Bibera obišao svet

Svetska muzička zvezda Džastin Biber već neko vreme, po oceni fanova, ne izgleda baš najbolje. Poslednji snimak koji se pojavio, čini se, više od reči govori da je situacija zabrinjavajuća. Printscreen TikTok/@parismatch

Pevač se pojavio na otvaranju prodavnice svoje supruge Hejli i, uprkos tome što je nosio tamne naočare za sunce, nikome nije promaklo njegovo ispijeno lice.

Osim toga, svi su primetili da je vidno mršaviji nego ranije, pa i da se ponaša u najmanju ruku “čudno”.

“Ovo je stvarno teško gledati. Neka mu neko pomogne”, “Ne izgleda dobro, zabrinuta sam za njega”, samo su neki od komenatara koji su se proširili društvenim mrežama nedugo nakon što se pojavio toga.

Pre dve godine Džastin Biber je i sam priznao da se ne oseća dobro. Tada je otkazao nekoliko koncerata, u okviru turneje koja je bila u toku.

- Kao što vidite, na jedno oko ne mogu da trepćem. Takođe, na jednoj strani ne mogu da se nasmejem. Dakle, s ove strane lica imam apsolutnu paralizu,” naveo je Biber na Instagramu, otkrivši da mu je dijagnostikovan Remzi-Hantov sindrom.

Slavni pevač prošlog leta postao je otac. Njegova supruga, manekenka Hejli Biber, porodila se 23. avgusta, a par je sinu dao nesvakidašnje ime – Džek Bluz Biber. Theo Wargo/Getty Images

Poznati par već neko vreme prati glas o razvodu, ali su oni to do sada demantovali. Džastin Biber sada je došao da podrži svoju suprugu u novom poslovnom poduhvatu, ali je ta tema ostala u drugom planu u odnosu na njegov zabrinjavajuće loš izgled.