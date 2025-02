Niko ne zna kako je to krenulo, bojim se da ne povredim ćerku: Tamara Grujić bori se sa ovim poremećajem

Tamara Grujić svojom iskrenošću i velikim srcem od prvog dana kupila je gledace kraj malih ekrana, kao i celokupnu ekipu sa kojom godinama radi na projektu "Radna akcija". Vest da je u septembru 2019. godine postala mama devojčice Lenke oduševila je javnost, ali u isto vreme jedna informacija zabrinula je sve. Antonio Ahel/ATAImages

Naime, u jednom od intervjua Tamara Grujić iskreno je pričala o problemu, tj poremećaju spavanja, sa kojim se suočava još iz doba puberteta, tačnije od kada je imala 12 godina.

- Mesečarenje je problem sa kojim se susrećem od svoje dvanaeste godine. Niko ne zna kako je to krenulo. O tome nikada nisam razgovarala ni sa psihijatrima, ni sa prijateljima koji se time bave. Imam utisak da će moja ćerka krenuti mojim stopama jer je već kao mala počela sa tim da se ujutru podigne iz kreveta, gleda levo-desno, nekada nešto i kaže i vrati se u krevet.

Imala sam periode u životu kada sam mesečarila. Prvi put se desilo to sa 12 godina i trajalo je neko vreme. Uglavnom kažu da to izaziva stres i meni se to intenzivnije dešavalo kada sam bila pod većim stresom. Postoji nekoliko vrsta mesečarenja, a ja nikada nisam bila mesečar koji izlazi iz objekta u kom se nalazi čega se ja vrlo plašim.

Dešavalo se da se dezorijentišem, što je vrlo smešno, uglavnom zabagujem. Tokom noći se meni ide u toalet, ali ako su vrata zatvorena, ja ostanem ispred. Ako se neko od ukućana probudi, shvati da ja hoću da idem u toalet, otvori mi vrata. To su nekada bili moj otac i majka, a sada je suprug. Dešavalo mi se i da pronađem put do toaleta, ali se ne vratim iz njega.

Završila kod kolege u krevetu Prilikom jednog snimanja emisije "Radna akcija sa Tamarom" voditeljka je tokom mesečarenja završila kod kolege u sobi, a na istog se sledećeg jutra naljutila. - Na nedeljnom nivou menjamo hotele i stvarno se dešava da u nekom trenutku ne znam u kom se gradu ili hotelu nalazim, kako su raspoređene prostorije i slično. Konkretno u jednom hotelu je hodnik bio vrlo uzak i sobe u kojima smo bili smešteni bile su identične. Kada sam izašla iz toaleta tokom mesečarenja, umesto u svoju sobu ušla sam u sobu kod tonca. Počela sam da mu pričam šta sve tokom sutrašnjeg dana treba da snimimo, a on se prestravio jer sam mu pričala o snimanju od pre dve godine. Kada sam mu sve ispričala, legla sam pored njega i zaspala. Suprug je shvatio da me nema i počeo da me traži po hotelu. U potrazi u se pridružio i naš kućni prijatelj koji je arhitekta i tražili su me dva sata te noći. Sledećeg jutra sam bila užasno besna na njega jer je zaspao pre nego me je našao. Zatim sam se naljutila i na tonca jer me je pustio da mu legnem u krevet - zaključila je voditeljka.

Problem Tamare Grujić nije nimalo naivan, a voditeljka je dugo strahovala da u tom stanju ne povredi ćerku Lenku.

- Uplašila sam se nekoliko puta da ću na neki način povrediti ćerku dok mesečarim. Može da mi se desi da je uzmem i odvedem negde i to me strašno plaši. Nikada se nisam lečila od toga, ali sam skoro čula da bi ljudi koji pate od mesečarenja trebalo da snime glavu jer to u nekom slučaju može biti stanje pred epilepsiju. Ono što je stvarno najinteresantnije je da se ja ujutru stvarno ničega ne sećam - otkrila je Tamara Grujić za "TV Prva". Miša Obradović