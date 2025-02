Sačuvao je roditeljsko imanje: Ovo je rodna kuća Žike Nikolića u selu Jasikovica

Žika Nikolić, iako je odavno u penziji, i dalje se bavi novinarskim poslom. U karijeri je postigao mnogo, ali nikada nije zaboravio odakle je potekao. Antonio Ahel/ATAImages

- Kvalitet čoveka ogleda se u njegovom nastojanju da ne zaboravi svoje poreklo i korene. Ja, upravo, odatle crpim energju – rekao je jednom prilikom televizijski voditelj, koji je put sveta krenuo iz rodne Jasikovice, nadomak Trstenika.

Imanje koje je nasledio od oca Mališe i majke Stanke, sačuvao je u izvornom stanju.

- Kuća je ostala onakva kakva je bila kad su je moji roditelji napravili. Malo smo je osavremenili, ojačali smo zidove i sredili staze – otkrio je Žika Nikolić u emisiji “Nećete verovati”, TV Prva.

Beli odžak na starinskoj kući vidi se nadaleko. Posebnu pažnju privlače prozori i ograda verande ofarbani u plavu boju.

Sa prostrane terase, na kojoj se nalazi drvena klupa i starinski fenjer, kada je lepo vreme, pogled seže do Kruševca. U dvorištu je i dalje drveće koje su zasadili Žikini roditelji, a baštu krase raznobojne muškatl

- Otac je bio pravi srpski seljak. Živeli smo od poljoprivrede. Bilo je i teških dana, ali nikad se nije gladovalo. Nekad se živelo na proji, nekad na kajmaku, nekad na mesu – prisetio se voditelj, koji koristi svaku priliku da dođe u rodno mesto.

- Ovo je moja uspomena, nešto što u meni budi sreću. Želeo sam da sve ostane onako kako je bilo, što su podržali i moji potomci. Rado dolaze na ognjište i to me mnogo raduje.

Žiku Nikolića već duže vreme prati nadimak Žika seljak, ali on za to ne haje.

- Meni to ne smeta. Ipak, taj nadimak nisam dobio od onih koji su me poštovali kao čoveka sa sela, već je to bio način da iskažu neki prezir. Imam utisak da je stigao od ljudi koji su želeli da ospore nešto što sam napravio. Nije jednostavno doći u Beograd i napraviti karijeru. A sve što možeš da odsanjaš u ovom poslu ja sam prošao – poručio je voditelj.