Ako upišete ovaj fakultet, profesorka bi mogla da vam bude Tijana Dapčević

Vredna, svoja, drugačija i verna svoj snu, Tijana Dapčević godinama gradi uspešnu muzičku karijeru. Međutim, Tijanino obrazovanje nešto je po čemu se ona izdvaja od većine koleginica sa muzičke scene, a publici se time gotovo nikad nije pohvalila. Mateja Stanisavljevic/ATA Images

Tijana je rođena 3. februara 1976. u Makedoniji, u muzičkoj porodici, pa se nikada nije postavljalo pitanje čime će se ona i njena mlađa sestra Tamara baviti. Iako ih roditelji nikada nisu forsirali da se odluče za muziku, neosporni talenat koje obe poseduju ih je naveo da se odluče za Muzičku akademiju, kasnije i pevanje.

Tijana Dapčević završila je ovaj fakultet

Tijanin i Tamarin otac Velko Todevski bio je profesor na Muzičkoj akademiji u Skoplju, a majka Brana operska pevačica.

- Muzikom sam počela da se bavim dok sam bila u maminom stomaku. To je logično jer je bila prvakinja Makedonske opere. Još kao bebu vodila me je u pozorište, tamo me je presvlačila i hranila - ispričala je Tijana jednom prilikom, a sada je priznala da je majka neprikosnovena kada su sevdalinke u pitanju.

- Ona je najpoznatija u porodici što se tiče sevdalinki, tu je doktor nauka, niko ne može da joj prismrdi - tvrdi pevačica.

Tijane Dapčević fakultet je završila od šale i stekla diplomu Muzičke akademije na smeru violončelo. Pedagoški rad je oduvek zanimao, pa je ideja da otvori školu pevanja za decu sinula još davne 2011. godine.

- Otvoriću privatnu radionicu za decu od pet do 10 godina, ali sve je još u fazi pripreme. Pošto živim na Voždovcu, a radionica će biti na Novom Beogradu. Držaću časove sama, uz pomoć asistenta, i neću imati gostujuće predavače. Decu ću učiti šta je muzika, kako da je slušaju, učiću ih da čitaju note - rekla je tada Tijana.