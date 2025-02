Sale Tropiko u strahu zbog ćerke Helene: Moram da je odbranim, to je moj najteži zadatak

Sale Tropiko o ćerki iskreno progovorio

Aleksandar Cvetković, frontmen Tropiko benda u decenijskom braku sa koleginicom Jovanom Pajić dobio je dve ćerke, Helenu i Đinu.

Sada je gostujući u jednom podkastu govorio o vaspitanju i odgajanju devojčica i problemima s kojima se susreće kao roditelj.

Antonio Ahel/ATA Images

- Čini mi se da ja mnogo puta preispitujem samog sebe i sa svojom sadašnjom partnerkom često razgovaram o tome što treba, kako treba... Mislim, svi mi igramo uloge, pa tako imaš ulogu oca, ulogu ovu, ulogu onu...

Ali čini mi se, kada se dođe do roditeljstva, tu baš treba biti pažljiv u današnje vreme. Treba biti pažljiv u svako vreme, ali u današnje posebno.

Treba biti pažljiv zbog svih tih društvenih mreža, manijaka, ludaka, starijih muškaraca, zlih devojčica, ovakvh, onakvih, ovoga, onoga... - rekao je pevač.

Muzičar je takođe istakao i koliko starija mezimica podseća na njega karakterom, što mu teško pada.

- Moram Helenu odbraniti od nje same, od njene ličnosti koja je slična mojoj. To je meni jedan najteži zadatak. Kod nas je drugačije, malo su kod Jovane, malo kod mene i moje partnerke i tu se svašta događa, ali smo nas dvoje isti roditelji - rekao je. Milan Maricic/ATAImages

Podsetimo, njegova bivša supruga Jovana Pajić neretko je za medije govorila o njihovom razvodu i koliko joj je važno da su ostali u prijateljskim odnosima kako bi zajedničkim snagama podizali naslednice:

- Moj fokus je potpuno usmeren na moju decu i moj posao. Ja kompenzujem emotivno ispunjenje kroz neke druge odnose i jako sam srećna. Muškarac treba biti normalan, ostvaren i ispunjen - dodala je Jovana, pa progovorila o razvodima na estradi:

- Razvod je jako bolan, a posebno što deca svih tih ljudi to čitaju. Situacije koje isplivavaju o razvodim dolaze do javnosti isključivo zbog aktera, mislim da sve može ostati u porodici ukoliko shvate da je najveći interes psihičko zdravlje vlastite dece.

To je stvar izbora, ja sam odlučila tu situaciju proživeti u miru. Na meni je da čuvam svoju privatnost, sve je stvar izbora, to je najveće blago tko uspe to sačuvati - izjavila je Jovana.