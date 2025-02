Šakira sa sinovima se pojavila na dodeli Gremija, Milan i Saša su baš porasli, pravi momci

Šakirini sinovi posle duže vremena u javnosti

Pre dve večeri održana je dodela Gremi nagrada okupilo se mnoštvo poznatih ličnosti, a neki su uspeli da privuku daleko veću pažnju od ostalih.

Među njima se našla popularna pevačica Šakira, koja je tokom večeri primila nagradu za najbolju latino-pevačicu i svojim nastupom uveličala čitavu ceremoniju.

Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)