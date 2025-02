Oženio je pevačicu: Da li ste znali da je suprug Slađe Alegro na ovoj funkciji

Suprug Slađe Alegro ovde radi

Slađana Dragaš, poznatija kao Slađa Alegro, i njen suprug Zoran važe za jedan od najskladnijih parova javne scene. Ove godine obeležiće devet godina braka, a ćerka Mila kruna je njihove iskrene ljubavi koja traje više od deceniju. Antonio Ahel/ATAImages

- Upoznali smo se na moru pre sada već deset godina i nekako, ne treba ljude da tražite, oni sami nekako dođu. Kao što imam utisak za moje saradnike, tako isto i za svog supruga. Čini mi se da je Bog to sve uradio kako treba i ja sam zaista ponosna na naš odnos, na naš brak, na našu porodicu i na našu zajednicu - rekla je svojevremeno Slađa za "Toxic" TV koja se sa suprugom godinama borila za potomstvo i u 39. postala majka.

- Od Milinog rođenja smo imali sve predispozicije da budemo dve "dijabole" od roditelja, zato što smo je dobili u kasnim godinama, zato što je stvarno bila muka da se sve to dogodi, i onda od te prevelike ljubavi plašiš se da negde nešto ne omaneš. Stvarno mislim da nigde nismo omanuli za sada, bitno je da slušate sebe iznutra i da date ogromnu količinu ljubavi. Razmazite dete, volite ga do iznemoglosti, ali do one tačke da ne postane bezobrazno, nevaspitano, to zaista ne bih volela.

A za to buduće ludo vreme, mora sama da se potrudi, kao što smo se mi trudili. Na primer ja svoje roditelje nikada ništa nisam slagala, mislim da je najbitnije da se napravi poverenje i ta neka drugarska priča, ali da ima strahopoštovanja i da se zna ko je u kući otac i kako se razgovara i sa njim i sa majkom.

Zato i kao žena morate voditi računa za koga se udajete, pa i sutra da niste zajedno, najvažnije je kako se taj muškarac ophodi prema svojoj majci, tako će sutra prema vama i detetu - iskrena je rekla pevačica za domaće medije pre nekoliko godina.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images

Suprug Slađe Alegro ne voli da se eksponira, niti se bavi javnim poslom.

- Zoran ne voli da se mnogo pojavljuje u medijima, on je rodom iz Foče i dugo smo zajedno, brak je logičan sled naše veze. Ekonomista je po struci, radi u jednoj ozbiljnoj firmi i nije deo estrade ni javne scene, ali je uvek uz mene. On je pre svega dobar čovek koji me voli i poštuje - istakla je jednom prilikom pevačica.

Slađi Alegro je, inače, ovo drugi brak. Njen prvi muž bio je Milorad Lekić, zvani Leka, koji je 2010. godine uhapšen, te pevačica o njemu nerado govori.