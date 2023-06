Mamina čarobnica: Ćerka Slađe Alegro dobila rođendansku zabavu o kojoj mašta svaka devojčica FOTO

Ćerka Slađe Alegro proslavila rođendan

Slađa Alegro raznežila je ceo Instagram, a ovo je verovatno nešto najlepše što ćete danas pročitati. Popularna pevačica uputila je dirljivu čestitku ćerki Mili za peti rođendan, koji su proslavili 14. juna.

„Lete godine, mila moja devojčice, ali ja ih se ne bojim, ne kažem onu čuvenu nek' uspore malo. Ne bojim se, jer znam da nas čeka samo lepo, jer znam da smo najjači sve dok imamo jedni druge“, napisala je Slađa uz fotografije sa devojčicom i suprugom Zoranom Dragašem.

„Toliko toga stvaramo… Toliko toga prolazimo skupa, koliko je samo osmeha iza nas, naših razgovora, pesama, igre, ludiranja, koliko šetnji, parkova, koliko prelepih putovanja… Šta nas sve još čeka, ružo moja mirisna. Da mi te Bog dragi čuva, da čuva tu tvoju dobru dušu, čistu kao prvi sneg, taj tvoj osmeh najlepši i oke u kojima se vidi sva ljubav ovog sveta. Voli te majka zauvek.“

Objavila je još jednu prelepu sliku, pored koje je napisala “moja čarobnica”. Dečiji fotograf MN

Rođendanska poruka puna emocija dirnula je Slađine pratioce, koji su devojčici i njenoj mami uputili čestitke pune lepih želja. Nije tajna da se dugo borila za potomstvo. San o majčinstvu ostvario joj se u 39. godini, a ćerka je od tada centar njenog sveta.

− Od njenog rođenja Zoran i ja smo imali sve predispozicije da budemo dve „dijabole“ od roditelja, zato što smo je dobili u kasnim godinama, zato što je stvarno bila muka da se sve to dogodi, i onda se od te prevelike ljubavi plašiš da negde nešto ne omaneš. Ja stvarno mislim da nigde nismo omanuli za sada, bitno je da slušate sebe iznutra i da date ogromnu količinu ljubavi – izjavila je svojevremeno za „Republiku“, a dala je i nekoliko saveta:

− Razmazite dete, volite ga do iznemoglosti, ali do one tačke da ne postane bezobrazno, nevaspitano, to zaista ne bih volela. A za to buduće ludo vreme mora se sama potruditi, kao što smo se mi trudili. Ja, na primer, svoje roditelje nikada ništa nisam slagala. Mislim da je najbitnije da se stvori poverenje i neka drugarska priča, ali da ima strahopoštovanja i da se zna ko je u kući otac i kako se razgovara i sa njim i sa majkom. Zato i kao žena morate voditi računa za koga se udajete, pa i sutra da niste zajedno, najvažnije je kako se taj muškarac ophodi prema svojoj majci, tako će sutra prema meni i svom detetu – iskrena je bila Slađa Alegro. Dečiji fotograf MN Dečiji fotograf MN