Skoro godinu dana od rođenja... Istina o biološkom ocu sina Marije Šerifović

Istina o biloškom ocu sina Marije Šerifović

Marija Šerifović šokirala je javnost kada je krajem prošle godine otkrila da je dobila sina kojem je dala ime Mario. Antonio Ahel/ATAImages

Dete je rođeno u Americi uz pomoć surogat majke, a popularna pevačica je u emisiji Ognjena Amidžića iznela i neke nepoznate detalje vezane za najvažniji događaj u njenom životu – trenutak kada je postala majka.

Interesantno je da ime Mario nije bilo prva opcija. Svakako je planirala nešto na slovo M, kojim počinje i njeno ime.

- Ja sam želela da se on zove Maks. A onda su mi rekli: “Kako detetu da daš takvo ime, da se zove kao pas”...

Ranije je, u interakciji sa fanovima na Instagramu, otkrila kako je prelomila:

- Kada smo bili u bolnici, zbog administracije i svega, dan posle njegovog rođenja morala sam da saopštim ime, pa smo požurili sa donošenjem odluke. Neko je rekao “Mario”, i eto. Instagram printscreen

U emisiji “Ami G” pop zvezda je rekla da je surogat majka imala najbolje moguće uslove pre nego što je dete donela na svet – svakog dana masaže, čistačicu... A otac? I to je pitanje koje već šest meseci mnogi postavljaju.

– On je strašan dasa! Evropejac – rekla je Marija, ali identitet ne može da otkrije iz opravdanih razloga.







– To su stvari o kojima, čak i da želim, ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih potpisanih ugovora. Zato što se nikada ne zna da li će to što pričam neko da prevede, a onda da me tuže za deset miliona dolara, možda čak i više.