Mira Karanović nikad iskrenije: Bilo me je stid da priznam da sam sama i uplašena

Mirjana Karanović progovorila o samoći

Samoća i usamljenost su dva različita stanja - jedno biramo, drugo se desi. Upravo o toj tankoj liniji i osećanjima koja prate pomenuta stanja govorila je Mirjana Karanović. A.H./ATAImages

Proslavljena glumica u intervjuima koje daje otvoreno odgovara na sva novinarska pitanja, bilo da se odnose na njen profesionalni ili privatni život.

Bez zadrške govori i o lepim i o onim manje lepim momentima, a posebno je bila iskrena u razgovoru sa Andrijom Miloševićem, koga poznaje dugi niz godina.

Njen mlađi kolega odnedavno je angažovan i kao voditelj na televiziji Una, gde ima šou program “Dobro veče sa Andrijom”.

U poslednjoj epizodi gošća mu je bila upravo Mirjana Karanović, koja je bez ustručavanja pričala zbog čega je izgubila neke prijatelje, čega se najviše plaši, pa i o usamljenosti.

- Čovek se često oseća usamljeno u životu, ali ja sam naučila jednu stvar. Kad god se tako osećam, nekog pozovem - rekla je umetnica.

- Ranije me je bilo stid da uopšte priznam da sam sama i uplašena. To je pitanje vaspitanja. To je ono naše čeličenje – budi jak, budi čvrst, ne smeš nikome da pokažeš da si slab.

Mirjana Karanović u međuvremenu je naučila važnu životnu lekciju, koje se i danas pridržava.





- Shvatila sam da samo jaki ljudi traže pomoć. To je odraz snage i tada vidiš ko su ti prijatelji - zaključila je glumica.