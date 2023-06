Trudna voditeljka pozirala u kupaćem kostimu, dvaput ćete pogledati fotografiju: Koleginica sa RTS-a odmah ostavila komentar FOTO

Glumica i voditeljka Marijana Mićić (40) već osam godina uživa u ljubavi sa svojim partnerom Milošem, sa kojim je prošle godine dobila ćerku Anu, a par je nedavno otkrio da u oktobru u njihov porodični dom dolazi još jedna devojčica. Instagram

Omiljena glumica, do petog meseca prve trudnoće nije želela javno da otkriva da čeka bebu, pa su za to znali samo njeni najbliži, a čini se da je i ovog puta uspela da od očiju javnosti sakrije divne vesti sve do sada. Ona je na društvenim mrežama objavila prve fotografije na kojima je vidimo kako izgleda u drugoj trudnoći.

Pozirala je u kupaćem kostimu, dok se kupala u bazenu sa naslednicom, a iza njih je bilo more.

Prizor je oduševio sve one koji prate Marijanu, pa su se komentari samo nizali, a među njima je bio i onaj od voditeljke RTS-a Kristine Radenković, koja joj je ostavila emotikone srca. Instagram

Miloša, inače, retko imamo prilike da vidimo na javnim događajima, a sve zbog toga što privatni život on i glumica pokušavaju da zadrže za sebe. Marijanin suprug je producent, pa je na neki način i to bila nit koja ih spaja. No, iako su im poslovi bliski, oni se nisu upoznali na nekom zajedničkom projektu, već potpuno slučajno, na veoma duhovit način.

- Slučajno, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila - ispričala je Marijana jednom prilikom.

Kako je pričala naša voditeljka, Miloš je uspeo da je promeni na bolje i oni su jednostavno shvatili da su taj savršeni spoj. Miloš je uvek na pravi način znao da se ponaša u nekim nezgodnim momentima, koje imaju sve romantične veze.