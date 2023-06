Trudna Marijana Mićić: Voditeljka čeka drugo dete, evo kog pola je beba

Trudna Marijana Mićić



Harizmatična voditeljka Marijana Mićić krunisala je deset godina veze sa emotivnim partnerom Milošem Marjanovićem na najlepši mogući način. Kako Story ekskluzivno saznaje, Marijana je u šestom mesecu trudnoće i po drugi put ostvariće se kao majka. Luka Šarac

U oktobru će se njihova porodica proširiti, a srećni par očekuje devojčicu. Marijana i Miloš postali su roditelji krajem 2021. godine, kada je na svet došla Ana, a voditeljka ističe da je njen partner privržen otac koji uvek hoće da pomogne oko deteta.





Instagram

- U potpunosti je prisutan. Znala sam da će biti takav, ništa drugo nisam ni očekivala. Istina je da samjer on radi, ali kada dođe s posla, rado je kupa i presvlači. Stalno pita: ”Mogu li ja?” i vidim da ga to raduje. Ja jedva čekam da on nešto hoće, on da ja nešto zatražim. Dobar smo tim – rekla je Marijana Mićić nedavno.

Kako je otkrila za magazin Story, oduvek je bila "kontrol frik", ali ispostaviće se da to nije uticalo na njen odnos prema naslednici, u kome pokazuje smirenost.



- Kod mene sve mora da je na svom mestu, da se zna kad treba, kako treba, bukvalno u mraku znam gde mi u sobi šta stoji. Takva sam bila i ostala i nakon Aninog rođenja. Što se panike i strahova tiče, tu sam potpuno drugačija. Iznenadila sam sebe i porodicu smirenošću i ležernošću - otkrila je Marijana Mićić za Story. Luka Šarac