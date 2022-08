Posle toliko godina Dijana Đoković priznaje: Nisam želela da abortiram, Srđanu sam rekla da nema nikakve obaveze, želela sam to dete

Abortus Dijane Đoković ipak se nije desio

Iako je na javnoj sceni niz godina i čini nam se da o životu Novaka Đokovića znamo skoro sve, uvek ostane neki manje poznati segment, koji nam povremeno otkriju članovi njegove porodice.

Prilikom gostovanja u emisiji „Dok anđeli spavaju“ majka najboljeg tenisera sveta Dijana Đoković priznala je da je sa Novakom neplanirano ostala trudna. S obzirom na to da se sa Srđanom Đokovićem relativno kratko zabavljala jasno mu je stavila do znanja da od njega ništa ne očekuje.

‒ Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše ‒ ispričala je gospođa Đoković.

‒ Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo.“

Roditelji Novaka Đokovića upoznali su se na Kopaoniku, kada je Dijana došla da polaže za instruktora skijanja. Među njima se brzo rodila ljubav, koja je krunisana brakom i rođenjem tri sina: Novaka, Marka i Đorđa.