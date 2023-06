Sve je stekla sama: Iznenadićete se čime se bavi i koliko na računu ima supruga Zlatana Ibrahimovića

Supruga Zlatana Ibrahimovića sama stekla veliko bogatstvo

Švedski fudbaler balkanskog porekla, jedan od najkontroverznijih koji su se ikad pojavili u tom sportu, otišao je u zasluženu penziju. Iako su njegovu blistavu karijeru, osim brojnih uspeha, obeležile i neke navodne ljubavne afere, Zlatan Ibrahimović već godinama je veran istoj ženi. Od partnerke Helene Seger odvajao se samo kada je morao, zbog obaveza u klubu ili reprezentaciji, ali sada može potpuno da se posveti i njoj i porodici. Marco Luzzani/Getty Images

Helena je starija od Zlatana 11 godina, ali za tu razliku nikad nisu marili. Zgodna Šveđanka, nekadašnja manekenka, dokaz je čuvene teorije da iza svakog uspešnog muškarca stoji jaka žena. U ovom slučaju verovatno i zrelija, pogotovo ako se prisetimo duhovite Ibrine izjave da mu „nikako nije jasno šta toliko pametna žena radi sa manijakom kao što je on“.

‒ Jedino me ona razume. O svemu možemo da razgovaramo – priznao je jednom slavni fudbaler, koji sa životnom saputnicom ima dva sina, Maksimilijana i Vinsenta.

Posle karijere u svetu mode Helena se posvetila biznisu i vodila je većinu Zlatanovih poslova, kao što su ugovori sa sponzorima ili pregovori sa klubovima.

‒ Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put videla, svojim „ferarijem“ zagradio je moj „mercedes“ na parkingu u Malmeu. Zapravo, videla sam samo veliki nos i zlatan sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomeri automobil. Mislim da mu se to nije svidelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled.

Sudbinski susret dogodio se pre dve decenije. Međutim, dugogodišnju vezu nikad nisu krunisali brakom. Objasnila je i zbog čega:

‒ Ne želim da me etiketiraju kao „ženu fudbalera“. Naporno sam radila da bih stekla sve što imam. Odrekla sam se mnogih stvari, sama se borila za sebe. Mislim da bi brak mogao da mi poremeti taj osećaj nezavisnosti.

Kako navode strani mediji, supruga Zlatana Ibrahimovića na računu ima oko 160 miliona dolara, koje je stekla bez njegove pomoći. Svoje bogatstvo gradila je sama, još od 13. godine, kada je uveliko radila za švedski brend „Gul & Bla“, a onda i za „Diesel“, „Replay“, „JC“. Karijeru u svetu marketinga počela je sa kompanijom „Bonner“, da bi potom usledili „Corona“, „Hooch“ i „FlyMe“.





Kada se sa Zlatanom preselila u Italiju, okušala se u oblasti nekretnina, u čemu je takođe bila uspešna. Helena je i veliki filantrop. Podržava brojne humanitarne organizacije, između ostalih švedsku fondaciju „Min Stora Dag“ koja brine o bolesnoj deci, a aktivna je i u „World Childhood Foundation“, sa kojom se bori protiv nasilja i zlostavljanja najmlađih. Profimedia