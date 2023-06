Kakav prizor! TRUDNA žena Zlatana Ibrahimovića, lepa Helena uslikana na plaži sa stomakom FOTO

Žena Zlatana Ibrahimovića na plaži pokazala trudnički stomak

Zlatan Ibrahimović otišao je u zasluženu penziju i sada ima vremena na pretek. Slobodne trenutke posvećuje pre svega porodici, a ko zna, možda je i proširi.

Šalimo se malo, jer to bi, s obzirom na godine njegove partnerke, verovatno bilo nemoguće. No, uvek možemo da se podsetimo kako je Helena Seger izgledala sa stomakom do zuba...

Profimedia

Fotografija je nastala na jednom odmoru u Saut biču na Floridi, u decembru 2007. Zgodna Šveđanka u naručju je nosila starijeg sina, jednogodišnjeg Maksimilijana, a u stomaku – mlađeg, koji je, kada je ugledao svet, dobio ime Vinsent.

Ibrahimović je tada igrao za milanski „Inter“. Kasnije smo ga viđali u dresu „Pari Sen Žermena“, „Mančester junajteda“, „Galaksija“ iz Los Anđelesa, a karijeru je, kao što znamo, priveo kraju u Milanu, gradu koji mu je očigledno prirastao za srce. I on je u ovim trenucima bio sa Helenom, ali je otišao sa plaže pre nego što su ih paparaci prepoznali. Profimedia

Slavni fudbaler sa balkanskim korenima upoznao je ženu svog života pre dvadesetak godina. Nije to bila baš ljubav na prvi pogled, ali uspeo je da je osvoji. I nije zažalio.

On je igrao, ona je vodila njegove poslove, a i svoje. Zajedno su stekli zavidno bogatstvo. Ipak, vezu nikad nisu ozvaničili. Kako je Helena jednom prilikom objasnila, ne želi da je prati etiketa „žena fudbalera“. Profimedia