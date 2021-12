Sin Zlatana Ibrahimovića teško oboleo, fudbaler na ivici suza: Kao da su mi srce istrgli iz grudi

Sin Zlatana Ibrahimovića bio je u teškom stanju

Na pomen imena bilo kojeg fudbalera, a pogotovo onih ranga Zlatana Ibrahimovića, često se može čuti komentar: „Lako je njima“. S jedne strane, činjenica je da većina njih vodi lagodan život, ali ni fudbalski superstarovi nisu izuzeti od briga i problema koje muče „sav običan svet“.

U knjizi „Ja sam Zlatan Ibrahimović“, autora Dejvida Lagerkranca, koju je objavila izdavačka kuća „Buybook“ iz Sarajeva, a koja se u Beogradu može nabaviti u knjižari „Roman“, najbolji švedski fudbaler svih vremena, koji vodi poreklo s ovih prostora, pričao je o svojoj blistavoj karijeri, ali i teškom detinjstvu, porodici, pa i trenucima kada mu ni sve pare ovog sveta nisu mogle pomoći.

- Sve je bilo novo s Maksijem, i primetili smo da puno povraća. Osim toga, nije dobijao na težini, nego gubio. Nismo znali zašto. Je li to normalno? Povraćao je neprekidno, nismo znali razlog i mora li baš toliko. Nazvao sam porodicu, prijatelje i svi su me tešili da nije ništa strašno, ali nisam verovao. Pokušavao sam utešiti sebe - svedočio je Zlatan Ibrahimović o tome kako su se supruga Helena i on, odmah po rođenju sina, suočili sa saznanjem da je beba bolesna.

- Celo telo mi je bilo u grču. Nikada se nisam ovako osećao, ni približno. Dok nisam dobio dete bio sam gospodin nedodirljivi. Mogao sam biti ljut i lud, mogao sam pokazivati sve moguće emocije. I sve se moglo rešiti ako si bio čvrst, istrajan, ali ovo nije bilo ni slično tome. Ovde sam bio nemoćan, jednostavno ništa nisam mogao učiniti. Maksi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali i sad se zaista primećivalo da je kost i koža. Izgledao je kao da ga život želi napustiti.

Sin Zlatana Ibrahimovića morao je hitno na operaciju

Kada mu je supruga javila da dete hitno mora na operaciju želuca, Zlatan se spremao za važnu utakmicu.

- Ne sećam se puta do bolnice. Sećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gde, gde je, na kraju su me odveli do velike sale gde je Maksi ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada, kao mala ptica. Imao je cevi kroz telo i nos. Kao da su mi srce istrgli iz grudi.

„Volim vas oboje. Vi ste mi sve. Ali ja ovo ne mogu izdržati. Zovi me za sve što treba, rekao sam Helen i pobegao odatle...“

Operacija je, srećom, bila uspešna. “Maksi i sada ima ožiljak. Oseća se zdravo kao i sva deca njegovog uzrasta, a ja se često sećam tog događaja. To mi daje bolji pogled na život, iskreno”, zaključio je Zlatan Ibrahimović, koji je je nedugo zatim dobio još jednog sina, Vinsenta.

