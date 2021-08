Isprva nije bio njen tip: A sada se od supruga Zlatana Ibrahimovića odvaja samo kada mora (foto)

Žena Zlatana Ibrahimovića o neobičnom upoznavanju

Švedski fudbaler balkanskog porekla, jedan od najkontroverznijih koji su se pojavili u tom sportu, godinama je veran istoj ženi. Zlatan Ibrahimović od partnerke Helene Seger odvaja se samo kad mora, kada sa klubom ili reprezentacijom negde otputuje.

Starija je od njega, prilično, ali za tu razliku ne mare. Helena, nekadašnja manekenka, dokaz je čuvene teorije da iza svakog uspešnog muškarca stoji jaka žena. U ovom slučaju verovatno i zrelija, pogotovo ako se prisetimo duhovite Ibrine izjave da mu „nikako nije jasno šta toliko pametna žena radi sa manijakom kao što je on“.

‒ Jedino me ona razume. O svemu možemo da razgovaramo – priznao je jednom prilikom fudbaler, koji sa životnom saputnicom ima dva sina, Maksimilijana i Vinsenta.

Profimedia

Posle uspešne karijere u svetu mode Helena se posvetila biznisu i vodi većinu Zlatanovih poslova, kao što su ugovori sa sponzorima i slično. Iako je već zašla u šestu deceniju, izgleda kao bomba.

‒ Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put videla, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, videla sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomeri automobil. Mislim da mu se to nije svidelo – izjavila je Helena, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled.

Getty Images

Sudbinski susret dogodio se pre skoro dve decenije. A u februaru, posle Ibrinog simpatičnog nastupa na „Sanremu“, italijanskim novinarima otkrila je da njih dvoje uopšte nisu u braku. Objasnila je i zbog čega.

‒ Ne želim da me etiketiraju kao „ženu fudbalera“. Naporno sam radila da bih stekla sve što imam. Odrekla sam se mnogih stvari, sama sam se borila za sebe. Mislim da bi brak mogao da mi poremeti taj osećaj nezavisnosti. Nije lako živeti s njim, ali, verujte, ni njemu nije lako sa mnom – našalila se zgodna Šveđanka.