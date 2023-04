U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 770 je od petka 7. aprila na kioscima!

LEJDI AMELIJA SPENSER udala se za čoveka svog života Grega Maleta uz spektakularan zalazak

sunca nad Južnom Afrikom Hello!

JELISAVETA TEODOSIĆ I MILOŠ BIKOVIĆ o predstavi Laž, dugogodišnjem prijateljstvu i

nekim važnim sitnicama Hello!

INSIDE STORY

HOLIVUDSKA SCENA

LAURA PAUZINI, ljubav sa muzičarem Paolom Kartom, koja traje 18 godina, krunisala je brakom Hello!

NIKOLA ROKVIĆ I BOJANA BAROVIĆ predstavljaju ćerku Angelinu i otkrivaju kako se snalaze u proširenom porodičnom sastavu

Hello!

PARIS HILTON otkriva koliko se promenila otkako je postala majka Hello!

NEMANJA STEVANOVIĆ u društvu supruge Jelene i ćerke Maše priča zbog čega ga prethodnih

godina nije bilo na medijskom radaru

RAPORT





STYLE & LIVING

GET THE LOOK Florens Pju

LEPOTA Brana Kostić

MODA Mesto pod suncem

KUVANJE Uskršnje radosti

HOROSKOP

TRAVEL London

HELLO! 770 je od petka 7. april na kioscima!

Hello!