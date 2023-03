Majčino srce je ludo od sreće: Sin Tijane Dapčević oduševio, Vuk je izabrao nju FOTO

Sin Tijane Dapčević ima 14 godina, završava osnovnu školu, bavi se sportom, a sada je u njegov život ušla nova ljubav.

- On je pravi momak, nedavno je napunio 14 godina i završava osnovnu školu. Promenio se u smislu da je postao samostalniji, ima svoje stavove i principe koje ne voli da krši mada ga je to odlikovalo i dok je bio dosta manji. Promenilo se to da više ne ide na basket, sada se prebacio na teretanu – objašnjava Tijana i dodaje:

Miloš Nadaždin

- Sve što ga trenutno zanima je muzika i pravljenje iste, čak se pronašao u nekom potpuno novom žanru a to je “phonk” muzika, neka elektronika je u pitanju. Uglavnom se time bavi njegova generacija i Vuk je stekao dosta fanova. Završio je nižu muzičku školu, mada dosad nije baš obožavao klavir, ne znači da se to neće promeniti kad bude upisao srednju muzičku – hvali sina Tijana Dapčević.