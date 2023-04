Da li prepoznajete devojčicu sa slike? Redovno je gledamo na TV-u, bila je sa glumcem u braku, a i danas se priča o tom razvodu

Nekad i sad fotografija poznate voditeljke izazivaju veliku pažnju

Javne ličnosti često na društvenim mrežama objavljuju fotografije iz ranog detinjstva, na kojima možemo da vidimo njihova dečija lica, ali i njihove članove porodice koje nismo imali prilike da vidimo do pojave ovog trenda na društvenim mrežama.

Jedna od poznatih dama koju svakog dana gledamo na malim ekranima, nedavno je objavila crno-belu fotografiju namrštene i preslatke devojčice na moru, koja sedi pored svog tate.

Instagram

- Namrštena devojčica sa šibicama i njen tata. Ne gledaj u prošlost, ko zna šta ćeš naći - napisala je naša poznata voditeljka Nataša Miljković ispod stare fotografije, a sudeći prema reakcijama javnosti, ova uspomena naišla je na opšte oduševljenje svih.

ATA Images

Osim, brojnih uspešnih emisija, TV projekata i besprekornog profesionalizma, Nataša i njen sada već bivši suprug, glumac Srđan Timarov, privukli su pažnju javnosti, nakon što su saopštili da se razvode, posle sedam godina braka.

Ono što je najinteresantnije u celoj priči, jeste da su voditeljka i glumac, nakon rastanka ostali u fenomenalnim odnosima, a putevi im se svakodnevno ukrštaju zbog sina Lazara.

- U našem slučaju bilo je bola tuge, preispitivanja, pitanja da je on u pravu ili ja... da je bilo ega verovatno bi sve bilo drugačije. Vraćamo se na to da ne možeš ego da staviš ispred ljubavi koja je bila velika i onog najvrednijeg što je iz te ljubavi proizišlo - deteta. Postoji trenutak koji nikada neću zaboraviti, to je onaj kad se iseljavam iz našeg stana. Srđan mi je pomogao da kutije sa stvarima donesem do mog stana, a onda me je poljubio u obraz i rekao: "Ti si mnogo dobar čovek". Oboje smo slomljeni, a ja ulazim u stan i dođe mi da vrištim - rekla je svojevremeno Nataša za magazin “Hello”. Miloš Nadaždin