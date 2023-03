Umrla majka Ane Bekute, pevačica se oprostila potresnom porukom: Mila moja, nisam više ničije dete VIDEO

Majka Ane Bekute preminula

Pevačica Ana Bekuta otkrila je danas na svom Instagramu da je prošlo 40 dana od smrti njene majke Milice. Tim povodom podelila je video koji ilustruje neke lepše dane praćen emotivnim rečima.

Luka Šarac

- Prošlo je 40 dana otkako je u Carstvo nebesko otišla moja dobra majka Milica, a ja zauvek prestala da budem nečije dete. Kada umre majka umre čitav svet, poslednja briga o tome zašto kasnite s puta i svaka tiha slutnja da nešto nije u redu jer se njoj učinilo da vam je glas na telefonu drugačiji. Sa svakom majkom umre jedno umeće kuvanja, jedan način postavljanja stola, jedna istorija, jedna porodica i jedan način voljenja i jedna univerzalna, a opet unikatna briga o detetu koje je odavno već nečija majka.

Odmaraj u večnosti svoje ljubavi, mila moja majko - napisala je Bekuta na Instagramu.

Ana Bekuta skoro četiri decenije, koliko traje njena karijera, važi za jednu od najboljih pevačica izvorne i narodne muzike. Međutim, da se njena majka Milica Polić pitala, ćerkina karijera išla bi u potpuno drugom pravcu.

‒ Pošto sam bila odlična učenica, mama je imala želju da postanem doktorka ili učiteljica. Rano sam joj razbila snove o mom životnom pozivu ‒ priznala je pevačica. Otkrila je i da je jednom prilikom napisala post na Instagramu, u kome je navela da joj je majka branila da peva, dok se otac Branko nije protivio, i odmah je usledio poziv.

Instagram

‒ Mami je to neko pročitao i odmah me je pozvala. Rekla mi je da nije baš da mi je branila, ali u vreme kad sam ja krenula tim putem, početkom osamdesetih, biti pevačica bilo je u najmanju ruku čudno. Ona je za mene imala druge planove, i ja je potpuno razumem. Danas je ponosna na sve što sam postigla, a često me zamoli da joj otpevam neku pesmu.