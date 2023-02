Rano sam joj srušila snove... Ovo je majka Ane Bekute koja se protivila ćerkinom izboru FOTO

Majka Ane Bekute protivila se ćerkinom izboru

Ana Bekuta važi za jednu od najboljih pevačica narodne muzike. Međutim, da se njena majka Milica Polić pitala, ćerkina karijera išla bi u potpuno drugom smeru.

‒ Pošto sam bila odlična učenica, mama je imala želju da postanem doktorka ili učiteljica. Rano sam joj srušila snove o mom životnom pozivu ‒ priznala je Bekuta.

Miša Obradović

Ana je otkrila i da je jednom prilikom napisala post na Instagramu, u kome je navela da joj je majka branila da peva, dok se otac Branko nije protivio, i odmah je usledio poziv.

- Mami je to neko pročitao i odmah me je pozvala. Rekla mi je da nije baš da mi je branila, ali u vreme kad sam ja krenula tim putem, početkom osamdesetih, biti pevačica bilo je u najmanju ruku čudno. Ona je za mene imala druge planove, i ja je potpuno razumem. Danas je ponosna na sve što sam postigla, a često me zamoli da joj otpevam neku pesmu.

Luka Šarac

Majka Ane Bekute je u poodmaklim godinama, ali vrlo vitalna, pa ju je pevačica pre nekog vremena dovela u Beograd iz Pribojske banje, gde je i sama živela do rane mladosti. Često se mogu sresti u šetnji po kraju gde pevačica živi, a rado svrate i na Kalenić-pijacu.