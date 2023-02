Zlatan Ibrahimović se slomio pred kamerama: Leukemija mu sad uzima i njega FOTO

Život Zlatana Ibrahimovića nije bio nimalo lak. U ranoj mladosti izgubio je brata Sapka koji je preminio od leukemije. Pogođen velikom porodičnom tragedijom, kasnije je nesebično pružao podršku ljudima koji su se suočavali sa istim zdravstvenim problemom.

Getty Images

Tako je slavnog švedskog fudbalera izuzetno pogodila vest da se njegov prijatelj, pokojni Siniša Mihajlović bori sa leukemijom.

− Kada sam čuo, nisam imao snage da okrenem njegov broj. Pozvao sam ga nekoliko dana kasnije, ali nisam bio u stanju da govorim. Na kraju je on mene uveravao da će sve biti kako treba. To je bilo posebno iskustvo jer obično to ja radim drugima – ispričao je svojevremeno Ibrahimović.

Profimedia

Zlatan se nedavno ponovo suočio sa sličnim iskustvom, čak je zaplakao kada se uključio u jednu emisiju kako bi pružio podršku čuvenom holandskom novinaru Thijsu Slegersu koji se već duže leči od raka krvi. Upoznali su se dok je Ibrahimović igrao za Ajaks.

Youtube Screenshot

− Uvek ću se sećati toga. On je bio moj jedini prijatelj u Holandiji, kada sam bio izgubljen, mlad, zbunjen i mislio da nemam nikoga. U to vreme novinari nisu bili moji prijatelji, a onda se pojavio on. Pozvao me je, ubrzo smo se našli na ručku i postali jako dobri. Igrali smo zajedno tenis, družili smo se, mnogo mi je pomogao objasnivši mi kako stvari funkcionišu u Holandiji. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, večno ću mu biti zahvalan na svemu – rekao je Ibrahimović.

Zlatan se potom rasplakao, a emotivno je reagovao i Slegers.

− Uvek je bio u mom srcu. Thijs, jedino što želim sada da ti kažem je da te volim, moj prijatelju. Youtube Screenshot