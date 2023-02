Stravične pretnje! Ovako je izgledao telefonski razgovor Kebine žene i ljubavnice: Dok se naša ćerka borila za život, ona je...

Ljiljana Jevremović progovorila o stravičnim pretnjama Kebine žene

Devedesetih i početkom dve hiljade Ljiljana Jevremović bila je jedan od najtraženijih tekstopisaca. Posle početnog uzleta, karijera je počela da joj stagnira kada je Draganu Kojiću Kebi rodila vanbračnu ćerku Inu.

U velikoj životnoj ispovesti koju je dala za portal Nova.rs Ljiljana je otkrila da je nekada za jednu napisanu rečenicu dobijala trista evra, dok danas radi kao prodavačica u poslastičarnici za trista dinara po satu.

Ljiljana se prisetila poznanstva koje joj je promenilo život, agonije kroz koju je prolazila zbog sudske bitke sa Kojićem, koji nije želeo da prizna dete, ali i pretnji koje je, kako je ispričala, dobijala od njegove supruge Olge, poznatije kao Olja.

− Ovo ću sada reći prvi put. Na vrat su mi se kačile i Kebina žena i Kebina menadžerka, ja u bolnici ne znam da li će mi dete, koje je tada imalo tri meseca, preživeti, Ina u staklenom boksu, za nju svaka kap mog mleka može da bude život, one mene zovu, a ja moram da se javim na telefon. Jedna preti zatvorom, ova druga isto preti... Ja prestravljena borim se za život deteta, zovem Kebu i plačem i molim, vrištim, čas plačem, čas kunem i molim da me ne zovu i ne uznemiravaju. Svi u bolnici bili su obavešteni da nikoga ne puštaju do Ininog boksa sem mojih roditelja. Olja me je pozvala i rekla da je snimila kako vrištim i kako se ona i drugarica smeju. Kružila je po estradi ta kaseta, možda je i dan-danas čuvaju, kako se Olja Kojić smeje mojim majčinskim vapajima sa svojim drugaricama, smeje se jednoj majci koja ne zna da li će joj dete preživeti. Molila sam da me ostave na miru. Ja se i sada tresem i nije mi dobro – ispričala je Ljiljana na ivici suza za Nova.rs.

