Kad očinstvo postane skandal: Keba je vanbračnu ćerku priznao, ali iako je izrasla u ovu prelepu damu ne želi da je vidi (foto)

Vanbračna ćerka Dragana Kojića Kebe danas je prelepa devojka

U jeku priče o vanbračnom sinu Miroslava Ilića, mnogi su se prisetili sličnog slučaja od pre neku godinu koji je dugo bio vodeća tema tabloida.

Ono što su danas Mirjana i Devin, pre dvadesetak godina bile su Ljiljana Jevremović i maloletna Ina, za koju je njena majka tvrdila da je rođena iz ljubavi sa Draganom Kojićem Kebom.

Nekoliko godina trajao je sudski spor, stiglo se i do Strazbura, da bi na kraju Keba priznao očinstvo, ne pokazujući želju da se sa detetom upozna i zbliži.

- Ina ni danas nema kontakt sa ocem - izjavila je Ljiljana Jevremović za Kurir televiziju.

- On uplaćuje izdržavanje direktno na njen račun, uvek istog datuma u mesecu. Ni dan ranije, ni dan kasnije. Ni dinar manje, ni dinar više. To je iznos koji je sud odredio. Do njene sedme godine bila je jedna cifra, druga do srednje škole, a treća sada, budući da studira.

Na pitanje o kojoj sumi je reč, odgovorila je:

- Meni su svi advokati, a promenila sam ih 13 i na kraju sve sama završavala, govorili: "Presudu za očinstvo ćeš dobiti, ali ti alimentacija neće biti veća od 200 evra. Tako je i bilo, mada mi nije jasno kako. Ja imam hrpu dokumentacije, uvid u sve njegove račune, pa i izvode na osnovu kojih se vidi da mu u inostranstvu devno leže i po 10.000 dolara, nekada i više puta mesečno. Znam da je jedan mesec zaradio 80.000 dolara.



Vanbračna ćerka Dragana Kojića Kebe nema kontakt sa ocem

Dragan Kojić Keba ostao je dosledan svom stavu da o ovom slučaju ne govori javno, pa ne odgovara ni na Ljiljanine prozivke da je “loš i zao čovek”. Izjave ne daje ni Ina Jevremović, danas student psihologije.

Od majke, koja je poznati tekstopisac, nasledila je dar za poeziju, pa je objavila knjigu “Povratak bez puta”. Jednu od pesama posvetila je i dečku, povodom dve godine ljubavi:

“Od prvog poljupca, jedini si. Od prve predaje, moj. Tek što sam te probala, a savršen si bio kroj.

Voljenica svake tvoje krivine i veran prijatelj svakom tvom snu, oseka sam dok ideš k' vrhu, uz tebe plima, podješ li ka dnu.” Instagram