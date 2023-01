Ko je misteriozna doktorka Marijana? U Novakovoj loži nema tate Srđana, ali tu je ONA i njene magične moći FOTO

Doktorka Marijana Kovačević uz Novaka u Australiji

Novak Đoković danas igra polufinalni meč Australijan opena protiv Tomija Pola, a u njegovom timu koji ga bodri sa tribina našla se i Marijana Kovačević, doktorka koja je pomogla najvećim zvezdama sporta da se brzo oporave i što pre vrate na teren.

Clive Brunskill / Getty Images

Kao što je već poznato, među glavnim temama u Australiji je i Novakova povreda, međutim, doktorka Marijana dala je sve od sebe da mu pomogne.

- Posle mojih tretmana mišić je potpuno nov. Nema traga bivše povrede. Nema ožiljaka, senke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva povrede, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije uradi se snimak da bi se to proverilo. Znači, poenta je da dolazi do potpune regeneracije mišića - rekla je Marijana Kovačević u jednom razgovoru za TV Prva.

Youtube screenshot

Posle tretmana tretmana doktorke Kovačević oporavak traje znatno kraće.

- Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamenjuje jednu nedelju lečenja bilo kojom metodom u svetu. Dakle, ako kažu da mora mesec dana da miruje, ja problem rešim za četiri sata - objasnila je.

Lista sportista koji su se lečili kod doktorke Marijana Kovačević je dugačka, pomenimo tek Dejana Stankovića, Endija Mareja, Kristijana Ronalda...