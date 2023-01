Umrla majka Mirjane Karanović: Mirno putuj, mama, i hvala ti što si me rodila... FOTO

Majka Mirjane Karanović preminula je u 91. godini, a slavna glumica se tim povodom oglasila na Instagramu i tužne vesti podelila sa javnošću.

“Mirno putuj, mama. Hvala ti za sve što si učinila za mene i sve čemu si me naučila. Hvala ti za brigu, za neprospavane noći. Hvala ti za snagu, slobodu i nezavisnost kojoj si me naučila. Hvala ti što si me rodila”, napisala je Mirjana.

Diva srpskog glumišta često je isticala da joj je majka Rada bila životni uzor.

- Kao mlađa imala sam potrebu da nadmašim svoju majku, da budem veća i bolja od nje, što je i prirodno kada si mlad. Sada shvatam da smo nas dve jedna energija, moja majka je neko koga prepoznajem u sebi, ženu koja nije pristala da ostane to što joj je nametnuto da bude, poluobrazovana devojčica sa sela, koja nije imala prilike da se školuje kad je trebalo, domaćica koja je stalno kod kuće i vodi jednoličan život. Njeni roditelji su joj namenili sudbinu polupismene domaćice. Iako je isprva pristala na to, presekla je i donela odluku da se zaposli, da završi školu i unapredi sebe. Mučila se, ali se izborila za svoj status i danas je gledam kako je ponosna na to što je zaradila penziju. Zaista mislim da nikada nije kasno da napraviš promenu u svom životu. I nije važna veličina promene, već sama promena. Mislim da od toga ne bi trebalo odustati, reći sebi: „Prošlo je moje vreme“. Uvek imaš izbor.