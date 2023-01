Kada oluju izdržiš sam... Ana Rajković se oglasila nakon teškog perioda i poslala jaku poruku

Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, našla se u centru pažnje tokom Svetskog prvenstva u Kataru, zbog navodne ljubavne afere. Ona je tada bila na meti glasina, ali je sve demantovala.

Instagram

Nakon svega, Ana otkriva da je prošla kroz težak period, koji ne može lako da zaboravi. Ona je na Instagramu objavila poruku upućenu svima koji nisu ostali uz nju, već su joj u najkritičnijem trenutku okrenuli leđa.

- Kad oluju izdržiš sam, posle biraj sa kim ćeš da se sunčaš - poručila je supruga našeg golmana.

Podsećamo, Rajkovićeva je ranije komentarisala aferu Katar i ko stoji iza nje.

- To su komentarisali svetski mediji. Ja nemam šta da dodam. Momci su sve rekli. Oni su čak pomenuli i te momke koje ja i ne poznajem, ali klupko se razmotalo. To je sve smešno komentarisati, jer se ništa nije ni desilo. Nije bilo apsolutno nijednog dokaza da se o tako nečemu priča i da se stvara negativna slika o reprezentaciji, ali i ženi koja je majka. To je sve ružno, ali pošto je tamo bilo veoma mnogo Srba, kad sam došla na stadion, svi naši navijači i ljudi su mi prilazili s rečima podrške. I oni su svi bili razočarani, jer se ovo dešava prvi put, da sedma sila brani našu reprezentaciju, ali i mene, i zahvalna sam im na tome, dok su na Tviteru mnogi lažni profili, za koga se sada zna ko stoji iza njih, pravili lažnu aferu koja se nije ni desila - izjavila je Ana ranije za Kurir.