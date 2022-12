Ljubavna afera u reprezentaciji Srbije nije gotova? Bjela jednim komentarom otkrio mnogo FOTO

Dragan Bjelogrlić prokomentarisao aferu u reprezentaciji

Ovih dana sve oči uprte u reprezentaciju Srbije koja će večeras na Svetskom prvenstvu odigrati odlučujuću utakmicu protiv Švajcarske. Osim zbog fudbala, naši igrači dospeli su u centar pažnje i zbog navodnih ljubavnih afera.

Getty Images

Na celu priču Dušan Vlahović stavio je tačku kada je na konferenciji za medije izneo jasan stav.

- Pre svega jako mi je žao što ovako moram da počnem. Moram da reagujem jer se radi o meni i mom imenu, te stvari koje svi vidimo i čujemo, to su ozbiljne gluposti i nebuloze. To rade ljudi kojima je dosadno i nemaju druga posla, koji su iskompleksirani. Oni rade protiv interesa reprezentacije. Atmosfera je nikad bolja, kao i u prethodnih godinu dana. Te priče rekla-kazala sigurno neće skupljati poene na mom imenu i na to stavljam tačku - rekao je Vlahović.

Ipak, izgleda da tačka nije stavljena, pa je tako legendarni glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, koji pomno prati našu reprezentaciju u Kataru, rešio da situaciju začini humorom.

Instagram

„Onomad kad su se Moša i Tirke svađali ko se sa čijom devojkom šalio stigli smo do polufinala! Samo kažem“, napisao je duhovito Bjela.