Poslednja želja Nede Arnerić zauvek će ostati neostvarena: Sačuvaću to za neki drugi život, ako se desi...

Poslednja želja Nede Arnerić zauvek će ostati neostvarena

Vest da nas je napustila Neda Arnerić, jedna od najsjajnijih zvezda srpskog i jugoslovenskog glumišta, tog 10. januara 2020. godine u tuzi je ujedinila prostore bivših republika.

Nekoliko meseci ranije, posle višemesečne pauze vratila se pozorištu. Iako je iza nje bila teška godina, u kojoj je izgubila supruga, doktora Milorada Mešterovića, sa kojim je provela skoro četiri decenije, a zatim neko vreme bila u bolnici pokušavajući da se izbori sa depresijom, odavala je utisak osobe koja je rešila da krene napred.

U intervju za HELLO!, ispostaviće se poslednjem koji je dala, govorila je o brojnim planovima - radovala se premijeri dečje predstave u Pozorištancu Puž, sertifikatu iz nemačkog jezika koji je uspešno savladala, povratku na časove joge, prilici da otputuje u Indiju i desetak dana provede u ašarmu gde bi stekla nova životna iskustva. Poverila nam je i da mašta o penzionerskim danima u Alpima. Radovala se što će po treći put postati baka i što će sin njenog brata dobiti dečaka.

- Presrećna sam što će se produžiti loza Arnerića. Naša familija je vrlo stara, imamo rodoslov još iz 14. veka. Porodica se vremenom gasila i malobrojna je. Ja na ovom svetu imam samo brata. Kad smo bili klinci, svako je imao svoje društvo i svoja interesovanja. S godinama smo postajali sve bliži, što je dobro, sada smo jedno drugom najviše potrebni.

Upravo je Nedin stariji brat Predrag, koga je zvala Miša, prvi saznao da mu je sestra preminula. Pošto nije odgovarala na pozive, došao je da je obiđe, a kako su vrata stana bila zaključana pozvao je bravara da ih obije. Vozila policije i Hitne pomoći ispred zgrade bila su jasan znak da vesti nisu ohrabrujuće.

Poslednja želja Nede Arnerić ostaće za neki drugi život...

Neda Arnerić, simbol talenta i istinske lepote, napustila nas je u 67. godini. Često je isticala da je zbog glume, kojom je počela da se bavi još kao dvanaestogodišnja devojčica, preskočila detinjstvo.

- Ceo život želela sam da skačem padobranom, ali nisu se namestile kockice. Probala sam da vozim dasku na talasima i nisam se baš proslavila. Pomislila sam - ako nisam uspela iz prve, neću to nikad savladati, i batalila. Maštala sam da se popnem na Himalaje, želela sam da se bavim alpinizmom. Privlačili su me ekstremni sportovi, ali to će ostati za neki drugi život, ako se desi. A možda se i desi, o tome ništa ne znamo - bila je više nego iskrena kada smo je pitali šta sve nije imala prilike da uradi, a volela bi.