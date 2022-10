Milan Mateus je isti tata: Lotarov razvod ostao u senci osmogodišnjeg sina (foto)

Sin Lotara Mateusa slika i prilika slavnog oca

Lotar Mateus, superstar. Taj status ne uživa samo u svojoj domovini Nemačkoj već i širom fudbalske planete. Posle uspešne igračke karijere trenirao je prestižne klubove i nacionalne timove, a sada je stručni televizijski konsultant za Bundesligu i radi sa najmlađima. Možda je među budućim šampionima ovog sporta i njegov sin Milan? Osmogodišnji dečak verovatno je dobio ime u čast italijanskog grada u kome je Mateus proveo četiri godine, igrajući u dresu “Intera”.

Privatni život slavnog fudbalera često je podizao više medijske prašine nego njegove bravure u kopačkama. Ženio se pet puta, ima četvoro dece, a Milana mu je rodila Ruskinja Anastasija Klimko, od koje se razveo prošle godine. Da li ove simpatične fotografije sa zelenog terena šalju neku tajnu poruku? Na primer, da je svet fudbala dobio novog Mateusa? Milanova ekipa pobedila je sa 8 : 2, što je zavidan rezultat. Tata je sigurno ponosan?

‒ Da, naravno! Ali, ovde nije reč samo o pobedi. Akcenat je na pravilnom razvoju dece, to je prioritet. Fudbal mi je mnogo dao i želim da bar nešto uzvratim. Mislim da je ovo najbolji način – objašnjava legendarni Nemac, koji je proletos proslavio 61. rođendan, a izgleda kao da ima bar dvadeset godina manje.

Lotar je novi posao dobio slučajno, kada je prethodni trener napustio klub. Iako priznaje da ovakva uloga nosi veliku odgovornost, jer je rad sa decom delikatan, dobro se snašao. Pronašao je idealnu strategiju. Dva treninga nedeljno sasvim su dovoljna, kaže, jer decu ne treba previše opterećivati.

‒ Ne zaboravite da oni idu u školu i da te obaveze moraju da budu na prvom mestu. Takođe, treba da uživaju u detinjstvu i svojim hobijima. Milan, na primer, voli i tenis, tako da usklađujemo treninge. Veoma me zabavlja rad s decom, a usput se trudim da im prenesem sportske vrednosti, kao što su zajedništvo, sloga, prijateljstvo i poverenje. Dečaci znaju da im ja nisam samo trener, već i prijatelj.

Da li Milan, kao njegov sin, ima određene povlastice ili se prema njemu ponaša kao prema ostalim članovima ekipe?

‒ Povlastice? Ne, naprotiv. Od svog deteta očekujem poštovanje, upravo zato što me poznaje bolje od ostalih. Poštovanje prema meni ne samo kao ocu, već i kao treneru. On to i radi. Za sada. (smeh) Svi članovi ekipe ističu se na svoj način. Jedan je brz, drugi ima snažne udarce, treći je odličan u driblingu... Milan ima ideje koje mi se jako sviđaju, ali i nedostatke na kojima treba raditi. U svakom slučaju, sve ih pomno pratim i posmatram.

Deca dobro znaju ko je Lotar Mateus iako, nažalost, nisu imala prilike da ga gledaju na utakmicama. Odlično se slaže i sa njihovim roditeljima, pa često posle treninga sa nekima odlazi na ručak.

Lotar Mateus danas živi u Minhenu sa sinom, a tu je i bivša supruga Anastasija sa kojom je ostao u bliskim odnosima. Možda čak i boljim nego dok su bili zajedno, otkriva.

‒ Oboje želimo samo najbolje za naše dete. Dobar je dečak, vaspitan, zna šta su njegove obaveze, snalažljiv je... Na primer, ujutru sam pakuje školsku torbu, bez ičije pomoći. Veoma nam je bitno da dobije dobro obrazovanje, da se usavršava i razvija, da poštuje roditelje, a od nas ima, i uvek će imati, najveću moguću podršku.