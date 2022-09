I dosad su je ogovarale, a tek će im biti trn u oku: Zbog ovoga sve žene zavide Sandri Kalinić (foto)

Milan Kalinić proslavio jubilarni rođendan (foto)

Milan Kalinić juče je proslavio važan jubilej – okrugli pedeseti rođendan. Popularni voditelj i glumac tom prilikom nije pokazao slavljeničku tortu, već se na Instagramu pohvalio nečim drugim, što je možda i značajnije. Da, ovaj savršeni torzo, na kom se izdvajaju isklesani trbušni mišići, pripada upravo njemu. „Godine su samo broj“, napisao je.

Instagram

Nije lako održavati takozvani six pack ni kada ste mnogo mlađi, a kamoli kada ste na korak do šeste decenije. No, Milan vodi računa o sebi i redovno vežba, za razliku od mnogih vršnjaka koji u tim godinama uglavnom mogu da se pohvale „savršenim“ pivskim stomakom.

Slavljenik je juče, kao mali poklon vernim pratiocima, otvorio i porodični album, a najviše se zadržao na slikama iz detinjstva.