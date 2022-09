"Želite li da postanete milioner" ponovo na malim ekranima: Povratak Ivana Zeljkovića u velikom stilu

Povratak Ivana Zeljkovića oduševio

Još kada je najavljeno da se kviz “Želite li da postanete milioner” vraća na naše ekrane od ponedeljka do četvrtka od 21.30 h, dolaskom na kanal “Nova S” uz SBB, mnogi su konstatovali da će biti teško zamisliv bez Ivana Zeljkovića (47) preko puta “vruće stolice”. Sve dok nije i zvanično potvrđeno da će se on ponovo naći u čuvenoj voditeljskoj ulozi, oni koji su ga tu i očekivali nisu sasvim verovali koliko je to ostvarivo.

Nebojša Babić

Da li ste poziv da posle mnogo godina ponovo vodite ovaj kviz prihvatili na prvu ili ste razmišljali?

- Bio sam potpuno iznenađen pozivom, da se neko setio koliko je bio uspešan ovaj kviz i kako je to divna i kulturna porodična zabava bila. U ovom vremenu u kojem živimo svima je neophodno nešto što je istinski pozitivno i zabavno. “Milioner” je globalni fenomen koji je u Srbiji bio primljen fantastično, “Nova S” je ozbiljna i produkciono jedna od najjačih televizija i tu nije bilo dileme da li da prihvatim ili ne. Međutim, miran život van žiže interesovanja ima svojih prednosti i ako je bilo malo razmišljanja o prihvatanju - to je bilo zbog toga. Na kraju smo porodično doneli odluku i eto me opet u vrućoj stolici.

U kojoj meri vam je nedostajala Srbija i da li ovaj poslovni angažman uopšte podrazumeva da ste se u nju vratili trajno ili život nastavljate u Emiratima?

- Srbija mi nedostaje baš kao što Aleksa Šantić kaže „Sunce tuđeg neba neće vas grijat k’o što ovo grije“... A sa druge strane, svet je veliki i lep i toliko toga ima da se vidi i nauči. To opet progovara onaj istraživač u meni. A činjenica je i da svet nikada nije bio „manji“, bliži, pristupačniji, pogotovo u poslednje vreme kada ljudi mogu da rade odakle god u svetu. Zašto ne odlaziti na dva-tri meseca negde pa se vratiti pa opet... Baš u tom duhu, drago mi je da ću zbog „Milionera“ češće boraviti u Srbiji.

Šta očekujete od života nakon ponovne slave na našim prostorima i osećate li da ste ponovo na uzbudljivoj životnoj prekretnici?

- Ovo je baš zanimljivo pitanje, a pravi odgovor će dati vreme. Cela priča sa “Novom S” je od prvog kontakta krenula lepo i lagano. Ekipa angažovana na kvizu je sjajna i dozvoljava mi da uživam u trenutku i dam svoj maksimum. Mnogo je bitna ta energija, što bi rekli “vajb”, jer se ona jasno vidi kroz kamere i ekrane. Kao što sam i negde rekao, “Milioner” mi je dva puta promenio život na bolje, kao voditelju pa zatim i producentu, neka bude i treći. Nek to bude ono zdravlje koje smo pominjali i da deca malo vide kako to izgleda i iz toga nešto i nauče. Nebojša Babić