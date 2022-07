U jeku popularnosti sa porodicom je napustio Srbiju: Nećete verovati kako danas izgleda voditelj Ivan Zeljković (foto)

Ivan Zeljković sada izgleda potpuno drugačije (foto)

Kviz “Želite li da postanete milioner” kod nas je počeo da se emituje 2002, da bi narednih nekoliko godina bio među najgledanijim televizijskim formatima. Na mestu voditelja našao se tada malo poznati Ivan Zeljković, kome je kviz doneo slavu, ali i nadimak Zeka Milioner.

Malo je poznato da je Zeka, kao vlasnik producentske kuće koja je u Srbiju “dovela” još neke zabavne emisije, zaslužan što se pred kamerama našao i njegov kum, Ivan Ivanović, kome je odskočna daska u karijeri bio “Keš taksi”.

Ivan Zeljković danas ima 47 godina i odavno se povukao sa malih ekrana. Poslednjih godina adresa mu je u Dubaiju, gde su mu se pridružili supruga Vesna, kao i deca Petra i Luka.

- Šef sam produkcije u kompaniji i moj posao je producent u digitalnim medijima. To se pre svega odnosi na video, ali i na druge metode koje su sada veoma aktivne. Video je stvar koja je u mom glavnom fokusu, pogotovo što je u velikoj ekspanziji, i to me čini presrećnim. I svih onih dvadesetak godina koje sam proveo na radiju, pa na televiziji daju odlične rezultate - otkrio je za Blic.

Najnovija fotografija koju je objavio na Fejsbuku, svedoči da su mu kilogrami i dalje “slaba tačka”, a njegovi prijatelji našalili su se da sada podseća na šeika, pa i na "gabaritnog" glumca Bada Spensera.

Pre desetak godina Ivan je učestvovao u snimanju dokumenatarca koji je pratio njegov proces mršavljenja. Cilj mu je bio da izgubio 40 kilograma, a to je dobrim delom i postigao zahvaljujući dijetama i bavljenju sportom, pa je na kraju morao da obnovi celokupan garderober. Instagram