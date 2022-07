Fanovi zanemeli: Jelena Tomašević uživo u Dnevniku otkrila sve, odmah se oglasio i Ivan Bosiljčić (video)

Jelena Tomašević i Andrea Bočeli zajedno na sceni

Gostujući u Dnevniku RTS-a pop zvezda Jelena Tomašević saopštila je javnosti prelepe vesti. Ona će kao specijalna gošća nastupiti na koncertu najvoljenijeg tenora sveta Andree Bočelija 22. jula u Beogradu na festivalu Belgrejd river fest.

Jelena Tomašević će se na koncertu pojaviti kao gost u dve numere, a jednu će izvesti solo.

- Maestro Bočeli ima običaj da na svim svojim svetskim turnejama, kao specijalnog gosta pozove pop pevačicu iz zemlje u kojoj nastupa. Mnogo mi je drago da su moja muzika i moj rad došli došli do jednog ovako veličanstvenog umetnika i da su on i njegov tim odlučili da u Beogradu na njegovom koncertu pevamo zajedno. Ja sam bila na koncertu Andree Bocelija pre 10 godina u Beogradskoj areni i sećam da sam bila oduševljena lepotom i kvalitetom njegovog pevanja. Dok sam ga slušala uživo pomislila sam: "Ako je ovaj glas ovoliko divan za slušanje, kakav bi osećaj bio pevati sa ovim čovekom". I negde u dubini sebe sam to i poželela. Eto, želje se ostvaruju. Bogu hvala, uskoro ću moći da vam kažem kakav je osećaj pevati sa velikim Andreom Bočelijem - izjavila je Jelena Tomašević.

Brzinom svetlosti oglasio se i Jelenin suprug glumac Ivan Bosiljčić koji je punog srca na svom profilu na Instagramu napisao:

"Moja. Žena. 22. jula u Beogradu pevaće sa Andreom Bočelijem. Toliko."