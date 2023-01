Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić sa najlepšim vestima ušli u novu godinu: Decembar je doneo nešto neočekivano

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić u novi godinu ulaze sa divnim vestima

U novogodišnjoj noći Jelena Tomašević-Bosiljčić imala je koncert u "Beogradu na vodi", a uz nju je, kao i uvek, bila porodica – suprug Ivan Bosiljčić i ćerka Nina.

‒ Gde god je Jelena pevala za doček, uvek smo putovali sa njom. Ništa lepše nego kad smo iza bine kad krene odbrojavanje ‒ otkriva priznati glumac.

Miloš Nadaždin

I on i njegova supruga odlazeću godinu pozdravljaju sa zahvalnošću, imajući u vidu da im je donela mnogo toga lepog. Prvih dana 2023. planiraju, kažu nam u zajedničkom intervjuu za HELLO!, da malo predahnu.

‒ Najviše volimo Božić i sve naše običaje vezane za najradosniji hrišćanski praznik. Uvek slavimo u krugu porodice, a onda se nadoveže raspust, pa sve te dane spojimo u lep odmor ‒ priča nam Jelena. Ivan dodaje:

‒ Šuška se da neće biti snega do polovine januara, tako da će moj predlog biti da odemo negde gde je toplije, a onda, kasnije, da se vikendima “ogrebemo” za neko dvodnevno skijanje.

U godini za nama imali ste mnogo razloga za slavlje.

Jelena: Hvala Bogu na svemu što mi se desilo u 2022. Pevati sa jednim od najboljih tenora na svetu velika je privilegija i nešto što se pamti za ceo život. Srce mi je bilo puno posle nastupa sa Andreom Bočelijem na “Belgrade River Festu”. Verujem da sam dostojanstveno predstavila našu zemlju i na nastupu u Abu Dabiju, u oktobru, takođe sa maestrom Bočelijem.

Ivan: Posle televizijske i pozorišne pauze od nekoliko godina, sa velikim zadovoljstvom sam se vratio na snimanje produžetka serije “Urgentni centar”. Pored repertoara Narodnog pozorišta, lagano sam se vratio i u predstave teatra na Terazijama. Nedostajali su mi susreti sa publikom. Svakako je moj najvažniji stvaralački momenat u 2022. bio rad na filmu “Senoviti Mediteran”, čija se premijera uskoro očekuje. Međutim, poznanstvo sa maestrom Bočelijem i Jelenina saradnja sa njim bilo je osovina zajediničke radosti u našoj porodici.

Da li su neke želje bile na korak od ispunjenja, ali se nisu realizovale?

Jelena: Postojao je plan da se moj album realizuje do kraja godine, ali nismo stigli, ostalo je da se dovrši još tehnički deo. Sigurna sam da će mi 2023. godinu obeležiti nove pesme i koncerti.

Ivan: Moji planovi i želje uspešno su izvedeni do kraja, godina je dobro zaokružena, a decembar je doneo neočekivanu vest iz Moskve. Nedavno je počelo prikazivanje serijala “Kazanova” u Rusiji, na njihovoj nacionalnoj televiziji, a reakcija publike i kulturne javnosti je izuzetna. Znao sam da smo napravili nešto novo, drugačije, ali ovakav uspeh nisam očekivao. Velika radost za mene.

Postoji li pesma koja vam je “talična”, sa kojom volite da uđete u novu godinu?

Jelena: Nemam određenu pesmu, bitnije je društvo sa kojim se proslavlja doček. Obično u ponoć to budu trubači, recimo Dejan Petrović i “Vrtlog”. I Ivan voli da ga sluša.

Koliko unapred znate šta ćete da obučete za doček, kako ćete da izgledate? Ili se premišljate skoro do poslednjeg dana poput većine žena?

Jelena: Imam sjajnu saradnicu već godinama, kreatorku Tijanu Todorović , koja brine o stajlinzima na mojim koncertima. Tako je i ovog puta. Ono što je sigurno je da će biti lepo i toplo pošto pevamo u "Beogradu na vodi". (smeh)

Miloš Nadaždin

Da li je Nina dovoljno velika da zaviri u mamin garderober i pozajmi neku haljinu?

Jelena: Još ne može da nosi moje haljine, ali je rezervisala šta da joj čuvam kad poraste.

Kako se u vašem domu, kada ste bili deca, slavila Nova godina?

Jelena: Obično smo slavili kod kuće, sa roditeljima i prijateljima. Pretpostavljam, kao većina porodica u našoj zemlji. Novogodišnji praznici su bili ispunjeni radošću i veseljem, samo lepe uspomene me vezuju za te dane.

Ivan: Sećam se mog rodnog grada koji je uvek za Novu godinu bio zavejan, velike jelke u dnevnoj sobi, mirisa prskalice koja gori, Slađe Milošević i Dada Topića dok pevaju “Princezu” sa TV-a...

Jeste li ostali verni tradiciji ukrašavanja jelke?

Jelena: Moj brat Darko i ja jedva smo čekali kićenje jelke, kao neki svečani čin. Sada uživam da pomažem Nini u ukrašavanju kuće, zaista je dom lepši i topliji u novogodišnjoj dekoraciji. Inače, Ivan voli da sklopi jelku, a nama prepusti da se bavimo ukrasima, ali smo ga ove godine preduhitrile. Sve smo same odradile. (smeh)

Ivan: Kod nas je i dalje aktuelna skandinavska jelka koju sam pre nekoliko godina doneo sa neke od turneja po Evropi. Sećam se da sam je nosio metroom od prodavnice do aerodroma u Stokholmu, da sam je u avion upakovao kao specijalni prtljag, da sam je sa taksistom u Beogradu jedva smestio u auto... Tu noć smo je Jelena i ja okitili kod kuće, a Nina je imala šta da vidi kad se probudila. To je, možda, najlepša uspomena koju sam doneo sa puta.

Uspevate li, posle više od deset godina braka, jedno drugo da iznenadite poklonima?

Jelena: Najlepši su mi trenuci kada smo zajedno i kada se u momentu dogovorimo da sve troje odemo u bioskop ili na koncert. Pokloni su tu kao mali znak pažnje, ali za mene je neprocenjivi dar zdrava i ujedinjena porodica.

Ivan: Nisam rob opštih očekivanja, da se daruje samo za praznike i rođendane. Najslađe mi je da kupim po buket cveća Nini i Jeleni, u neki običan dan, neko obično popodne kad se vratim sa snimanja. To onda bude pravo iznenađenje. I tad je njihova reakcija najdivnija.

Jedan od razloga što vas ljudi vole i rado zavire na vaše „Instagram“ profile krije se i u činjenici da sa većine slika zrači porodični sklad. Poklonite čitaocima savet, kako u 2023. da sačuvaju porodični mir?

Jelena: Ne usuđujem se da savetujem ljude kako da žive, jer je svaka porodica univerzum za sebe i svi se trude da uspostave svoj sistem unutar koga teže harmoniji. Ono što je univerzalno jeste da je to proces u kome svi želimo sklad i ljubav, i trudimo se da rastemo zajedno, a gde ima ljubavi i dobre komunikacije, verujem da je proces uspešniji.

Miloš Nadaždin

Ivan: Bliskost. To je reč koje bi svako od nas trebalo često da se seti.

Kad smo kod „Instagrama“, poslednja fotografija koju je Ivan objavio nastala je na snegom zavejanom Zlatiboru. Jeste li u rodni kraj išli zbog nekog snimanja ili da „napunite baterije“?

Ivan: Uspeli smo da “prošvercujemo” jedan slobodan dan usred snimanja. Zapravo, povod je bio to što smo rešili da ove godine proslavimo porodičnu slavu „Svetog Nikolaja“ zajedno sa mojim roditeljima, bratom i našom bližom familijom u mom rodnom kraju. I, to se ispostavilo kao fantastična ideja. Od liturgije do zajedničkog ručka, ceo dan je sijao od radosti.

Gde ćete biti za Božić?

Jelena: Božić uvek provodimo sa našim porodicama. Tako je do sada bilo svake godine.

Ivan: Ako ne uspem da nagovorim moje cure da odemo u toplije krajeve, za Božić ćemo se grejati u toplini roditeljskog doma. Mada, sad kad pomislim na božićno jutro kod roditelja, odustajem od svakog putovanja na daleke destinacije.

Kraj jednog i početak drugog kalendarskog perioda inspiriše nas da poželimo da nešto promenimo, zacrtamo ciljeve za dane koji dolaze... Kako izgleda vaša lista “Od 1. januara ću...”?

Jelena: Trudim se da težim svojim ciljevima tokom cele godine, a ne samo 31. decembra. Svakako, potrudiću se da budem bolja na svim poljima. Ipak, najbitnije je da budemo dobrog zdravlja i na okupu sa našim najmilijima. Radovaću se da sa svojom publikom u 2023. godini na koncertima pevam pesme sa novog albuma.

Ivan: Ja sam sebi obećao da ću prestati da jedem slatkiše od 1. januara, ali 2024. godine. (smeh)

Kad bi postojao čarobni štapić, na koje želje biste ga iskoristili u 2023?

Jelena: Ja bih volela da čarobnim štapićem učinim zdravim sve na našoj planeti, da im unesem harmoniju, a onda da posetim neku svemirsku stanicu i vidim planetu iz vasione.

Ivan: Iskoristio bih čarobni štapić da kontaktiram sa Ilonom Maskom. Rekao bih: “E, ćao, Bosiljčić ovde. Da li mogu da dobijem neki popust za sledeći let tvojim 'Space X-om'? Moja žena želi da leti u kosmos, pa da je iznenadim. Evo, platiću čarobnim štapićem.”