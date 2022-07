Najlepši rođendanski poklon: Devojka Stevana Stevanovića plače od sreće, novom članu porodice nije se nadala (video)

Devojka Stevana Stevanovića podelila prelepe vesti

Naočiti dvometraš sazdan od mišića, koga smo upoznali u Survivoru, Stevan Stevanović, bio bi idealan izbor za film o divu nežnog srca. To najbolje zna njegova devojka Milica, sa kojom je u vezi šest godina.

Naime, Steva je nedavno Milici za rođendan pripremio poklon koji ju je toliko oduševio da se rasplakala od sreće. Na dvosedu u stanu sačekao ju je preslatki pas, a obostrana ljubav rodila se na prvi pogled.

Romantični kapiten ragbi-reprezentacije trenutak sreće podelio je u video-klipu, uz pesmu Olivera Dragojevića „Moj lipi anđele“.

U intervjuu koji je nedavno dao za HELLO! Stevan je otkrio da je od prvog dana znao da je Milica ona prava, ali su se pre nego što su ušli u vezu nekoliko meseci družili.

‒ Hteo sam da je što bolje upoznam. Meni je vrlo bitno ko je devojka sa kojom ću provesti život, koja će mi roditi decu. To je, možda, i najvažniji životni izbor. Naravno, mnogo toga dođe s godinama, ali ni u mlađim danima me nisu zanimali površni odnosi od danas do sutra.