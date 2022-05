Slike iz vremena ljubavi: Prvu suprugu Vidoje Ristović ostavio je zbog poznate glumice, a onda je i njoj slomio srce... (foto)

Devojka Vidoja Ristovića bila je poznata glumica

Suprug Nikoline Pišek preminio je sinoć pod okolnostima koje još nisu poznate javnosti, a vest o tragičnom događaju potvrdila je slomljena voditeljka.

Nikolina Pišek i Vidoje Ristović venčali su se 2013. godine u Monte Karlu, a beogradski istoričar je prethodno bio u emotivnoj vezi sa glumicom Katarinom Radivojević.

O njihovoj ljubavi nema puno podataka, osim što se navodi da je Vidoje zbog Katarine ostavio prvu suprugu sa kojom ima ćerku Mateu.

U Ristovićev život odmah posle raskida ušla je Nikolina, što je, prema navodima upućenih u ovaj odnos, slomilo Katarinino srce.

Ona je u to vreme govorila da su se rastali zbog daljine, budući da se u to vreme preselila u Ameriku.