Jovana Joksimović prvi put o skandalu u jutarnjem programu: Kad neko pokuša da me iskoristi, izbacujem!

Jovana Joksimović progovorila o skandalu u jutarnjem programu

Jovani Joksimović april prolazi u znaku rođendanskih proslava, koje su počele 8. aprila, kada je obeležena dvogodišnjica rada televizije K1. Dva dana kasnije sin Kosta napunio je osam godina, 20. aprila suprug Željko slavi jubilarni 50. rođendan, a već 25. aprila ona će primati čestitke i poklone. Na pitanje kako izlazi na kraj sa tolikim rođendanima odgovara da ne razmišlja o snalaženju, već da uživa u pripremama slavlja i kupovini poklona, a onda dodaje:

‒ Bolji početak proleća ne mogu ni da zamislim. Sve najvažnije dogodilo se baš u ovo vreme. Srećna sam, jer je taj moj lični „april u Beogradu“ potpuno čaroban.

Miloš Nadaždin

Da li je proslava televizije bila baš onakva kakvu ste želeli?

‒ Kada uzmete u obzir činjenicu da smo sa “K1” krenuli usred korone i sve što se dešavalo u protekle dve godine, verujte mi, nisam smela ni da zamišljam, a kamoli da verujem da ćemo doživeti drugi rođendan. Zato i jeste na kraju sve bilo tako sjajno. Nema ništa lepše nego slaviti avanturu svog života i to avanturu koja vam je omogućila da pokažete šta i koliko možete, od čega se sastojite.

Nemoguće je ne pomenuti emisiju o kojoj se danima pričalo. Da li ste i ranije bili spremni da nekoga izbacite iz programa, ali niste bili na sopstvenoj televiziji?

‒ Uvek sam spremna. Nepristojnost je na prvom mestu moje crne liste, kao i svaki pokušaj da me neko iskoristi. Tada nema razgovora već sledi izbacivanje.

Kad se desi nešto što znatno odudara od “običnog dana na poslu”, da li se sa nekim konsultujete, da li vagate vaše poteze, čitate komentare?

‒ Uvek, pre svih razgovaram sa Željkom. Mreže i komentari me ne zanimaju, bar ne kada je reč o mom integritetu. Nemam, pri tom, ništa protiv da svako ima svoje mišljenje, svoj stav, ali kada dođemo do toga da neko zloupotrebi gostoprimstvo, pokuša da te iskoristi za lični cilj, tada me ničije mišljenje ne zanima, osim mog i mog muža.

Da li u privatnom životu reagujete “na prvu” ili ste tu spremniji da tolerišete i ono što vam se ne dopada?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 15. aprila 2022. godine

HELLO!