U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 727 je od petka 15. aprila na kioscima!



KRISTINA IBARA dočekuje nas u svojoj čarobnoj palati Portokarero, gde je sniman holivudski spektakl Nebesko kraljevstvo

KATARINA VUČETIĆ sinu Vukmanu poklonila je nezaboravnu zabavu za prvi rođendan

JELENA JANKOVIĆ, konačno je otkrila kako se zove njen najvredniji trofej HELLO!

BRUKLIN BEKAM, rekao je sudbonosno da Nikoli Pelc na posedu njenih bogatih roditelja HELLO!

INSIDE STORY

PETAR GRAŠO, najlepšoj životnoj promeni u susret ide sa velikom radošću, ali i malim strahom

JOVANA JOKSIMOVIĆ o velikim datumima koje obeležava njena porodica i malim stvarima koje život čine lepšim HELLO!

RIJANA, trudnička izdanja muzičke zvezde oduševljavaju nas i zgražavaju, ali za nju su – izazov

IVANA PAVKOVIĆ I PETAR MITIĆ predstavljaju petogodišnjeg sina Vujadina, koji će uskoro dobiti ne jednog, već dva brata HELLO!

KLAN KARDAŠIJAN, članovi najpopularnije šou-biz porodice uhvatili su korak sa novim rijalitijem

RAPORT

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Zoi Kravic

LEPOTA Hitovi sezone

MODA Citrusna rapsodija

KUVANJE Priča o jednom uspehu

HOROSKOP

TRAVEL Ostrvo Lizard



HELLO! 727 je od petka 15. aprila na kioscima!

HELLO!