Sad je sve jasno: Relja Popović konačno progovorio o odnosu sa taštom Vesnom Zmijanac

Odnos Relje Popovića i Vesne Zmijanac sada je mnogo jasniji

Iako Relja Popović i Nikolija Jovanović na sve načine pokušavaju da privatni život sačuvaju od očiju javnosti, priče o njihovim porodičnim odnosima često popunjavaju novinske stupce. Prilikom nedavnog pojavljivanja na jednom gradskom događaju popularni reper pričao je o supruzi, a potom je spomenuo i njenu majku, legendarnu Vesnu Zmijanac.

Ata Images

‒ Nikoliji dajem savete za karijeru, mada to nisu saveti, mi u kući pričamo o svemu, pa ne prećutimo ni kad je reč o pesmama, spotu, damo svoj komentar. Često me posluša, nekada ne, i to je to. Ne volim mnogo da ljudima puštam pesmu pre nego što izađe, ali Nikoliji, naravno, uvek pustim. Nije se desilo da kaže ne valja ti ova pesma, nemoj da je snimiš. Sviđaju joj se moje pesme ‒ rekao je Relja.

mirko tabašević

Iako se u više navrata moglo čuti da sa taštom Vesnom Zmijanac nije u sjajnim odnosima, Relja je sada otkrio pravu istinu.

‒ U odličnim smo odnosima.