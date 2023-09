Relja je u duši... Reči Vesne Zmijanac neće se svideti njenom zetu, nema veće uvrede

Vesna Zmijanac nedavno je najavila povratak koncertnim i ostalim aktivnostima nakon višemesečne pauze prouzrokovane zdravstvenim problemima.

Folk diva se oporavljala posle operacije srca, no, sada je spremna za nove pobede. Uz nju je sve vreme bila ćerka Nikolija, a gde je bio zet? Ata Images

I Relja Popović je bio uz pevačicu. On i Nikolija stižu sve – i da brinu o njihovim devojčicama, i da obilaze Vesnu.

Relja je nedavno snimio spot sa ćerkom Ivana Ivanovića... No, i dalje je aktuelna priča da su popularni muzičar i folk zvezda u zategnutim odnosima, a ova izjava mogla bi da pogorša situaciju.

Na pitanje šta misli o eventualnoj saradnji sa zetom Vesna je dala odgovor koji može da se shvati na više načina:

‒ Nisam ga nikad ništa pitala... Zna on to, bilo bi lepo. On je u duši narodnjak – rekla je Vesna i dodala da jedva čeka da čuje pesmu koju joj je Relja napisao.

Ata Images

Verovatno nije imala lošu nameru, ali za jednog repera nema veće uvrede nego reći da je u duši narodnjak, zar ne?